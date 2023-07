Colpo gobbo Juve, sogno infranto Roma: 35 milioni per chiudere

Calciomercato Roma, colpo gobbo della Juventus su richiesta specifica di Massimiliano Allegri: 35 milioni per chiudere

Forse adesso è diventato uno di quei colpi impossibili. Ma mai dire mai, finché non c’è la parola fine sulle trattative, e fin quando non arrivano notizie ufficiali da altri club, la speranza è l’ultima a morire. Certo, il suo, è sempre stato un profilo che piace, ma di difficile raggiungimento per tutti. Soprattutto per la Roma, purtroppo, che ha chiuso degli accordi con la UEFA per i paletti del Fair Play Finanziario.

Ma ogni tanto, così, dal nulla, il nome di Rodrigo De Paul esce fuori in maniera importante. Ed è uscito fuori anche questa estate, quando di è parlato di un possibile interesse giallorosso alle prestazioni del centrocampista argentino dell’Atletico Madrid che mai è riuscito del tutto a convincere Simeone. Con il Cholo, poi, il rapporto non è mai decollato come si sperava e rimane un giocatore che è sempre sul mercato. Davanti ad una cifra di 30-35milioni di euro potrebbe partire.

Calciomercato Roma, Allegri ha chiesto De Paul

La Roma magari riuscendo a cedere Ibanez potrebbe pure farci un pensiero, soprattutto se riuscisse a prendere l’attaccante senza togliere un euro. Che poi è l’idea di Pinto soprattutto guardando a Scamacca: la formula scelta in tempi non sospetti è quella del prestito. Insomma, De Paul sullo sfondo rimane, anche se ovviamente non c’è solo la Roma a guardare con attenzione, ma c’è soprattutto la Juventus, secondo le informazioni che in questo momento sono state riportate da Fichajes.net.

Il portale spagnolo infatti parla di una specifica richiesta di Massimiliano Allegri nei confronti della sua dirigenza: vuole De Paul da mettere in mezzo al campo. Ma non sarà evidentemente semplice nemmeno per i bianconeri, che in questo momento sono impegnati più sul fronte cessioni che sugli innesti. Insomma, De Paul piace a tutti. Ma prenderlo è tutt’altro che semplice.