Morata alla Roma: c’è un nuovo indizio, tifosi scatenati

Svolta per quanto riguardo l’arrivo alla Roma di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è in cima alla lista dei desideri dello staff tecnico che è pronto ad accogliere a Trigoria l’ex Juventus che ha già fatto sapere di voler lasciare la Spagna per ritornare in Italia.

Colpo Morata per la Roma: è questo l’obiettivo di José Mourinho che ha scelto lo spagnolo per sostituire l’infortunato Tammy Abraham che starà lontano dai campi per molti mesi. Tiago Pinto è alla ricerca di una prima punta che possa prendere il posto dell’inglese e fornire alla squadra quei gol che la Roma ha bisogno. Ecco le ultimissime riguardo la trattativa con l’Atletico Madrid: c’è un nuovo segnale che arriva direttamente dalla Spagna.

Si muove il calciomercato della Roma con i giallorossi che sono in azione per chiudere una serie di operazioni volte a rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Le direttive dell’allenatore sono chiare, adesso toccherà alla proprietà mettere mano al portafogli e accontentare lo Special One che è in attesa del famoso attaccante. Il principale obiettivo per il reparto offensivo è Alvaro Morata che è in uscita dall’Atletico Madrid. La concorrenza di Inter e Juventus non spaventa i giallorossi che da tempo hanno già intavolato una trattativa con lo spagnolo che sarebbe felice di tornare in Italia ed essere allenato da Mourinho. Inoltre, nella Capitale ritroverebbe anche un grande amico come Paulo Dybala. Ecco nuovi indizi riguardo questo affare di calciomercato: ci sono delle novità sull’approdo alla Roma di Morata.

Calciomercato Roma: stanno prendendo le Morata, aumentano le quotazioni

C’è Morata per l’attacco della Roma, in seconda battuta Scamacca. Ecco tutti i dettagli su questo colpo di mercato che i giallorossi dovranno mettere a segno in tempi rapidi per mettere a disposizione di Mourinho un nuovo attaccante, capace di sostituire al meglio Abraham.

Secondo i bookmakers, la quotazione di Morata alla Roma è di 2. Una cifra bassa considerando anche le altre pretendenti. L’unica che può mettere i bastoni fra le ruote ai giallorossi è l’Inter, che tra l’altro ha già incontrato gli agenti nei giorni scorsi. La quota di Morata all’Inter è di 2,25. Più defilate le altre piste, Juventus (7,5) e Milan (10). Resta sullo sfondo l’Arabia Saudita (4) che ha tutti i soldi necessari per strappare il calciatore all’Atletico Madrid e portarlo nella Saudi Pro League. La prossima settimana sarà decisiva riguardo il futuro di Morata che vuole sciogliere al più presto la matassa sulla sua prossima squadra: in lizza ci sono Inter e Roma con i giallorossi, al momento, leggermente favoriti.