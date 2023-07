Rilancio Roma per Scamacca: la nuova formula per strappare il sì

Rilancio Roma per Scamacca: il club ha pronta una nuova formula per riuscire a strappare il si dopo il muro del West Ham

Scamacca-Roma, nuovo capitolo della telenovela di mercato che dovrebbe riportare il centravanti azzurro nella capitale. Il calciatore avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento, come dimostrano le sue parole rilasciate in una recente intervista in cui si parlava appunto di un suo probabile ritorno a Roma:

“Ho sempre nostalgia dell’Italia, ma un mio eventuale ritorno non sarebbe un fallimento ma una opportunità irrinunciabile. Sapete quali sono i due colori del mio cuore. Roma è casa mia. Sogno di essere allenato da Mourinho, sono certo che mi stimolerebbe. Con Lorenzo Pellegrini su questa cosa ci abbiamo scherzato”.

Nonostante la sua voglia di tornare a vestire questi colori la trattativa con il West Ham fatica a decollare. Tiago Pinto spinge per chiudere l’operazione in prestito, ma gki Hammers ha più volte ribadito di non gradire questa soluzione, a meno che non sia provvista di obbligo di riscatto, fissato però a 35 milioni, una cifra che al momento la società non può permettersi. Tuttavia nelle ultime ore i Friedkin insieme a Tiago Pinto avrebbero pensato ad una nuova formula per poter chiudere il prima possibile la trattativa.

Rilancio Roma per Scamacca: Pinto studia la nuova formula per strappare il si al West Ham

Con gli Hammers che non sembrano intenzionati a lasciar partire il calciatore in prestito la Roma è costretta a studiare nuove soluzioni per chiudere l’affare. La prima strategia potrebbe essere quella di limare le richieste degli inglesi, cercando di abbassare la somma desiderata possibilmente sotto i 30 milioni di euro, cifra che comunque è difficilmente reperibile dai giallorossi.

Ecco dunque che le cessioni degli esuberi potrebbero giocare un ruolo chiave: secondo quanto riportato su Twitter da Checco Casano la Roma avrebbe già definito le cessioni di Villar, Shomurodov e Reynolds, e grazie a queste cessioni potrebbe appunto sbloccare l’affare Scamacca.

Definite le uscite di Shomurodov, Villar e Reynolds la #Roma prepara un’offerta definitiva al West Ham per #Scamacca: cifra del prestito oneroso più alta, con opzione di riscatto legata al 50% di presenze e alla qualificazione in Champions. Il giocatore attende con fiducia pic.twitter.com/JJIpPHC3T6 — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 22, 2023

Si lavorerà dunque ancora sul prestito oneroso, questa volta con una cifra più alta ed un obbligo di riscatto legato al 50% delle presenze e alla qualificazione in Champions League. Un’offerta senza dubbio più adeguata che potrebbe davvero far vacillare gli inglesi.