Ritiro Roma in Portogallo, UFFICIALE: sei assenti per Mourinho

Roma, comunicato UFFICIALE e sei assenze: l’addio ai giallorossi è sempre più vicino, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Siamo entrati in una fase certamente vivida quanto importante del calciomercato, alla luce della prossimità dell’inizio stagionale figurante ad oggi molto meno lontano rispetto a quanto si possa immaginare. Se nella mente di molti tifosi sono ancora vivide le immagini e le emozioni della serata di Budapest e dal commiato consolatorio di qualche giorno dopo contro lo Spezia, va evidenziato come ai piani alti di Trigoria si stia da tempo lavorando e riflettendo per guardare ad un futuro che, indubbiamente, ripartirà proprio dal passato, più e meno recente.

Non a caso, Tiago Pinto si è fin qui distinto per un lavoro attento quanto importante, finalizzato alla ricerca delle giuste soluzioni in uscita al fine di plasmare lo scacchiere e smaltire la lista di nomi in esubero ancora a busta paga dei Friedkin. Parallelamente, proprio mentre si sta cercando di corroborare la posizione di Dybala all’interno del club e si stanno studiando le possibili soluzioni per i nuovi approdi, da qualche settimana è iniziato sui campi di Trigoria anche il lavoro di natura squisitamente sportiva.

Roma in partenza per il Portogallo, UFFICIALE: sei assenti e quattro indizi di calciomercato

Terminate le esotiche e certamente ricche vacanze per Mourinho e giocatori, reduci da un periodo di relax che, soprattutto per i Nazionali, non è durato moltissimo, si è tornati subito al lavoro, con un attesa ed un entusiasmo scrutabili sul volto dell’allenatore qualche settimana fa al suo rientro dal periodo di congedo trascorso tra Portogallo e Londra.

Affrontate le due amichevoli con Boreale e Latina e accolto lo scacchiere al completo dopo gli approdi di chi, come Cristante e Pellegrini abbia fatto rientro circa una settimana dopo gli inizi dei primi allenamenti, la Roma è prossima adesso alla partenza per il Portogallo. La destinazione, come da due anni a questa parte, sarà quella della bellissima e soleggiata Algarve. La partenza è in programma quest’oggi e, proprio in questi minuti, il club giallorosso ha diramato sul proprio sito ufficiale un comunicato nel quale sono indicati i convocati per quest’importante step di preparazione estiva.

Come si può osservare dal link posto sotto, non figurano ben sei giallorossi. Due di questi, Kumbulla e Abraham, sono chiaramente alle prese con la convalescenza per i gravi infortuni al ginocchio. Diverse e leggibili in ottica squisitamente di calciomercato, invece, le mancate convocazioni di Reynolds, Villar, Shomurodov e Vina.

CONVOCATI ROMA