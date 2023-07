123 milioni di euro: mega intreccio e Roma sbloccata

123 milioni di euro: il mega intreccio di mercato sblocca anche le operazioni in entrata della squadra allenata da José Mourinho

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che sta cercando di consegnare all’allenatore una rosa dal tasso tecnico migliore rispetto a quella dello scorso anno, ma soprattutto con più alternative.

I tifosi sperano di rivedere lo stesso carattere anche durante quest’anno, nel frattempo la Roma sta preparando la prossima stagione attraverso una serie di amichevoli, che serviranno sia a testare i nuovi arrivi che a mettere minuti nelle gambe.

Per quanto riguarda il mercato, in uscita potrebbero esserci altre operazioni, in quanto in rosa sono presenti ancora esuberi come ad esempio Vina, Reinolds e Shomurodov, In entrata invece la situazione è più complicata, a causa dello stallo per l’acquisto del centravanti, ma presto le trattative potrebbero sbloccarsi, grazie ad un intreccio di mercato da 123 milioni.

Dopo una grande partenza, con due colpi di livello ancora prima che iniziasse il mercato, le operazioni in entrata della Roma si sono momentaneamente bloccate. I paletti imposti dalla Uefa hanno costretto i giallorossi a dover pensare prima alle cessioni, generando 30 milioni di plusvalenze per non rischiare di incombere in sanzioni pesanti.

Superate queste difficoltà è il momento di tornare a pensare alle operazioni in entrata, con Pinto che sta seguendo diversi nomi per quanto riguarda sia il ruolo di centravanti che a centrocampo. Renato Sanches è una delle piste più calde per i giallorossi, ma anche qui ci sono alcuni ostacoli da superare, come ad esempio l’elevato ingaggio del portoghese, che a Parigi percepisce quasi 6 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal portale francese Jeunesfooteux, il “restyling” del Psg, che potrebbe perdere alcuni dei titolari (tra cui Mbappé), porterà la società transalpina ad investire oltre 120 milioni sul mercato, una grossa spesa dunque, della quale potrebbe beneficiarne proprio la Roma.

Se si concretizzasse una spesa simile infatti il Paris potrebbe pensare di venire incontro alle richieste della Roma per Renato Sanches, lasciandolo partire non solo in prestito ma pagando una parte dell’ingaggio, come successo lo scorso anno per Gini Wijnaldum.