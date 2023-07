Accordo raggiunto con la Roma: firma domani

Calciomercato Roma, proseguono i lavori sia in entrata che in uscita dei giallorossi: l’intesa ormai è stata definita.

Dopo aver sbloccato diverse uscite nell’ultima settimana di giugno, fondamentali per raggiungere i 30 milioni di plusvalenze necessari, per la Roma è iniziata una nuova fase della propria sessione estiva di calciomercato.

I giallorossi, oltre a monitorare con attenzione i profili indicati da José Mourinho per puntellare il centrocampo e l’attacco, sono sempre al lavoro per provare a perfezionare diverse cessioni. Dopo una fase di stallo durata qualche settimana, si registrano importanti novità sotto questo punto di vista. Con un vero e proprio blitz, ad esempio, il Cagliari è riuscito a mettere le mani su Eldor Shomurodov; l’uzbeko, richiesto da altri club di Serie A, si trasferirà in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Cagliari-Shomurodov: fumata bianca definitiva

L’operazione ha ricevuto un’accelerata decisiva negli ultimi giorni ed è stata perfezionata in tempi relativamente brevi. Secondo quanto evidenziato dall’edizione romana di ‘Repubblica’, infatti, Shomurodov già nella giornata di lunedì potrebbe diventare un nuovo calciatore del Cagliari.

Nelle prossime ore l’ex attaccante di Spezia e Genoa volerà a Cagliari per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo nuovo contratto. Decisiva la volontà del calciatore, intrigato dal progetto tecnico dei sardi. L’uscita di Shomurodov, però, potrebbe segnare soltanto l’inizio di un nuovo capitolo. Come anticipato da asromalive.it, infatti, Pinto conta di chiudere anche le operazioni Reynolds (il cui agente è in Belgio per trovare la quadra definitiva con il Westerlo), Villar e Vina. Addii che potrebbero spalancare definitivamente le porte all’acquisto di Scamacca, per il quale nelle ultime ore è da registrare una nuova, importante accelerata.