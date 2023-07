Addio Roma e derby finito, ha scelto i rivali: firma e risposta ‘ufficiale’

Calciomercato Roma, trattativa in corso e firma sempre più vicina. Il passaggio ai rivali di sempre è vicinissimo, ecco la risposta ‘ufficiale’.

I dossier presenti sulla scrivania di Tiago Pinto abbracciano una pluralità di aspetti e fattori che riguardano sia le entrate che le uscite, come ormai noto. Se il mese di giugno ha rappresentato un momento di grande attenzione ai fini dell’epurazione di una rosa dalla quale bisognava far passare anche il necessario raggiungimento delle ‘promesse’ del club alla Uefa circa il FFP, da luglio in poi la piazza si attendeva una ben più veemente attività in termini di acquisti.

Kristensen a parte, le operazioni principali con preliminari dialoghi e trattative hanno riguardato soprattutto il primo mese dell’estate, dopo il quale il GM giallorosso si è distinto soprattutto per lo studio e l’analisi di quegli scenari che fossero ritenuti giusti, congrui e coerenti con gli obiettivi e le potenzialità del club. L’obiettivo resta quello di accontentare Mourinho nel pieno rispetto del mantra della sostenibilità, per il quale, non a caso, continuano le valutazioni e le attese per situazioni come quelle relative a Morata o Scamacca, circa le quali non sono da escludersi aggiornamenti già prossimamente.

Come da tempo noto, in realtà, l’attenzione della Roma si sta rivolgendo anche al reparto centrale di campo, per il quale è avanzata una ricerca di giocatori che, proprio come per il bomber che dovrà coadiuvare Belotti in attesa di Abraham, possano approdare a condizioni ritenute convenienti e abbordabili per una società attenzionata economicamente dalla Uefa e reduce dall’ennesimo anno senza introiti Champions.

Calciomercato Roma, Sabitzer al Borussia Dormund: chiusura sempre più vicina

I vari nomi accostati ai giallorossi, non a caso, si sono contraddistinti soprattutto per la presenza di margini che permettessero quantomeno di intravedere la possibilità di trovare accordi e intese a condizioni favorevoli. Tra questi, sembrava poter rientrare anche Marcel Sabitzer, reduce da un semestre in Premier non proprio felice e alla ricerca di una soluzione che garantisse lui nuovamente continuità e fiducia.

Finito nel mirino anche della Lazio, il suo futuro parrebbe però destinato ad esaurirsi in Bundesliga, dove lo attendono i rivali sportivi più emblematici del suo attuale club.

Stando a quanto riferito da Sky Sport DE, infatti, le ultime ore sarebbero state molto calde sul fronte Sabitzer- Borussia Dortmund, con il quale il Bayern Monaco, suo attuale detentore di cartellino, avrebbe maturato delle ottime discussioni. Le negoziazioni sono avanzate e il giocatore ha anche saltato l’allenamento odierno del club bavarese, anche se per motivi muscolari e, dunque, almeno all’apparenza, non legati al mercato. Le trattative sono nel pieno dell’evoluzione e pur non registrandosi una vera e propria chiusura definitiva, il passaggio al BVB sarebbe sempre più vicino.

Con ogni probabilità, non partirà per la tournee in Asia. A questi già emblematici indizi si aggiunga anche quanto riferito da SPORT1, ai cui microfoni il giocatore avrebbe annunciato: “Hai le tue fonti, giusto?”, controbattendo alle domande di chi gli chiedesse del suo passaggio al Borussia. Il fatto che abbia lasciato lo stadio prima della presentazione della squadra, poi, non può che essere ennesimo indizio di uno scenario sempre più vicino alla conclusione.