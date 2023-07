Calciomercato Roma, 15 milioni in Serie A: doppia scadenza fissata

Calciomercato Roma, doppia data di scadenza e prezzo fissato per il rinforzo in Serie A. Ecco cosa sta succedendo.

Sono tanti i nomi accostati in questa fase alla squadra di Mourinho e terminati, più in generale, al centro di evoluzioni e novità di un mercato entrato ormai nel vivo. Dopo i quatro rinforzi convenienti quanto funzionali, Tiago Pinto è adesso atteso dal non meno semplice incarico di regalare almeno altri due giocatori al proprio connazionale, guarnendo con una doppia ciliegina una torta apparecchiata felicemente fino a questo punto ma mancante ancora di qualche ingrediente.

Fondamentale, per continuare questa preparazione, il passaggio per l’allontanamento di ‘ingredienti’ in esubero, dopo gli addii già concretizzati a partire dal mese di giugno. Anche queste settimane, così come quelle di agosto, potrebbero infatti regalare novità in uscita, soprattutto se si tengono in considerazione le trattative fin qui apparecchiate per chi, come Shomurodov o Vina, sia da tempo alla ricerca di una soluzione felice per il proprio futuro e per la posizione della stessa Roma.

Calciomercato Roma, 15 milioni in Serie A: scadenza fissata Bologna

Tra le chiusure più vicine parrebbe esserci quella di Shomurodov al Cagliari, la cui firma potrebbe giungere già nelle prossime ore, liberando un nuovo slot sul libro paga dei Friedkin e, più in generale, gettando le basi per quello che potrebbe definirsi un addio a titolo definitivo dopo l’infelice e mal riuscito biennio dell’uzbeko nella Capitale.

Come ormai abituati dallo stesso Pinto, si è però ben consapevoli di come la Roma si distingua spesso per la conduzione di un lavoro in parallelo, finalizzato a creare una vera e propria osmosi tra entrate e uscite. Unitamente alla delineazione degli scenari in uscita, affrontabili adesso con meno fretta rispetto a giugno, ai piani alti di Trigoria si continuano a valutare le opzioni per accontentare Mourinho. L’attacco, almeno al giorno d’oggi, pare destinato ad essere rinforzato con un elemento come Morata o Scamacca, cui farà compagnia con ogni probabilità almeno un altro ingaggio, ma non per lo stesso ruolo.

Da tempo la Roma è infatti consapevole di dover rinforzare la regione centrale di campo, per la quale sono stati individuati plurimi nomi. Tra questi, si segnala anche quello di Nico Dominguez, reduce da una crescita importante in quel di Bologna e accostato anche al Milan nelle scorse settimane. Il contratto è in scadenza il prossimo anno ma la giovane età e le qualità dell’argentino stanno comunque portando i felsinei a ponderare la decisione di non fare sconti.

Come riferito da Alfredo Pedullà, infatti, gli emiliani continuano a chiedere 15 milioni di euro, sperando altresì in un rinnovo che corrobori la posizione del club. Frattanto, la deadline per la risposta definitiva su un futuro ancora da stabilire è stata fissata tra circa due settimane. Questo il tempo a disposizione per giocatore ed entourage per stabilire il da farsi, consapevolmente all’entrata nell’ultimo anno di contratto e, al contempo, di un interesse non poco veemente per chi abbia ormai dimostrato di poter meritare un salto di qualità.