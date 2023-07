Calciomercato Roma, 25 milioni per il bomber

Calciomercato Roma, continua la caccia al bomber per il club giallorosso. Tiago Pinto continua a lavorare per arrivare alla fumata bianca a stretto giro di posta.

Ha preso il via il ritiro estivo della Roma in Algarve. In Portogallo la squadra giallorossa ha svolto quest’oggi una doppia seduta sotto gli occhi di mister José Mourinho. Il tecnico lusitano attende novità dal connazionale Tiago Pinto, che dal canto suo continua a sbloccarsi in uscita. Il dirigente ex Benfica vuole chiudere al più presto il colpo in attacco e regalare il nuovo bomber allo Special One. L’affare potrebbe decollare con la firma da 25 milioni di euro.

La Roma lavora in campo in Portogallo agli ordini di José Mourinho. In parallelo continuano a svilupparsi le manovre di Tiago Pinto, che ha praticamente chiuso per due cessioni tra gli esuberi. Il portoghese ha piazzato Eldor Shomurodov al Cagliari, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Fumata bianca in uscita anche per Bryan Reynolds, ad un passo dal ritorno definitivo al Westerlo. Ora Pinto può tentare l’assalto decisivo per regalare un nuovo bomber a José Mourinho, una delle lacune più evidenti nella rosa attuale della squadra giallorossa. Diversi mesi separano Tammy Abraham dal rientro in campo, mentre Andrea Belotti alla sua stagione d’esordio non ha dato le garanzie attese in casa Roma.

Calciomercato Roma, il West Ham fissa le condizioni per Scamacca: affare da 25 milioni

I nomi più caldi portano la Roma sulle tracce di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Se la piste che guarda allo spagnolo è da considerarsi in stand-by al momento, con l’Atletico Madrid che non scende dalla richiesta di 21 milioni, l’assalto all’ex Sassuolo può materializzarsi a stretto giro di posta.

L’esordio stagionale si avvicina per la Roma e José Mourinho attende novità per avere il nuovo centravanti a disposizione. Il profilo dell’attaccante ex Roma, reduce da un anno al West Ham, potrebbe tornare di strettissima attualità. Pinto incontrerà nuovamente il club inglese che, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, avrebbe deciso di aprire alla cessione con la formula dell’obbligo di riscatto condizionato da presenze e qualificazione alla prossima Champions. La valutazione del cartellino oscillerebbe di poco sotto i 25 milioni di euro.