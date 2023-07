Calciomercato Roma, firma e ‘riscatto’ in attacco: quadriennale pronto

Calciomercato Roma, rinforzo e ‘riscatto’ in attacco: ore decisive in attesa dell’ufficialità. Ecco i dettagli del contratto.

Tanti scenari stanno mantenendo vivida l’attenzione in casa Roma, laddove c’è consapevolezza relativa all’importanza e la delicatezza di una parentesi cruciale di calciomercato, per i giallorossi e non solo. Dopo aver regalato a Mourinho i primi quattro rinforzi in vista della nuova stagione, Tiago Pinto e colleghi riflettono e ragionano da non poco tempo sui tanti scenari attualmente aperti e finalizzati al corroborare uno scacchiere che necessita quantomeno di due volti nuovi.

Centrocampista e attaccante, non a caso, stanno rappresentando i profili in grado di catalizzare gli interessi principali ai piani alti di Trigoria, dove c’è consapevolezza di non avere troppo tempo a disposizione ma presso la quale si registra, al contempo, la necessità di cogliere gli scenari di mercato che permettano di migliorare la rosa nel pieno rispetto delle esigenze finanziarie del club. Non sarà semplice riuscirci ma, dopo il massiccio lavoro del mese di giugno, anche i prossimi giorni e settimane potrebbero fungere da non sottovalutabili coadiuvanti.

Calciomercato Roma, firma imminente e quadriennale pronto per Shomurodov

In seguito ai numerosi e necessari addii dello scorso mese, il periodo di luglio ha fin qui visto la Roma concentrarsi soprattutto sullo studio e l’analisi delle occasioni di mercato in entrata, senza per questo snobbare i non meno importanti e necessari scenari relativi a nuove uscite, che liberino spazio sul libro paga dei Friedkin e di uno scacchiere che da tempo presenta una saturazione frutto di scelte di mercato non sempre felici e ben riuscite.

In una fase ricca di novità e possibili evoluzioni su questioni come Renato Sanches, Morata o Scamacca, non sfuggano, dunque, anche le notizie relative a quello che sarebbe l’ormai imminente chiusura di un affare in uscita. Ci riferiamo all’addio di Eldor Shomurodov, individuato da Claudio Ranieri come elemento ideale per rinforzare l’attacco del neopromosso Cagliari. La giornata di oggi potrebbe generare le limature definitive per una firma prevista potenzialmente già domani.

A quanto raccontatovi fin qui, si aggiungano i dettagli riferiti da Nicolò Schira, a detta del quale l’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con opzione di riscatto, basata su un contratto fino al 2027. La firma sarà apposta, dunque, su un quadriennale, impostato su una formula di un anno più tre, che scatteranno, ovviamente, in caso di riscatto da parte degli isolani.