Calciomercato Roma, insidia Scamacca in Liga: avviso dalla Spagna

Calciomercato Roma, ‘avviso’ dalla Spagna: inserimento e nuova pretendente per il rinforzo da consegnare a Mourinho quanto prima.

La coppia di nomi in grado di generare non poche attenzioni nel corso di questi ultimi giorni si è ridotta soprattutto a Morata-Scamacca, senza dimenticare del non esile corpus di profili accostati alla Roma per corroborare un centrocampo che, dopo il qualitativo e gratuito ingaggio di Houssem Aouar, necessita quantomeno di un altro volto per poter rasentare una completezza quantomeno in termini numerici.

Sul fronte centrale di campo, in realtà, i nomi emersi hanno abbracciato una pluralità di elementi, a partire dal tormentone Frattesi, passando per i più recenti Sabitzer e Renato Sanches, oltre che McTominay, la suggestione argentina legata al ritorno di Paredes o il colpo gratuito Kamada, intrigante per caratteristiche offensive e attuale situazione contrattuale ma da un punto di vista tattico leggermente diverso da quanto attualmente ricercato dagli addetti ai lavori capitolini.

Calciomercato Roma, avviso da Siviglia per Scamacca: è in lista anche lui

Gli ultimi giorni, Renato Sanches a parte, sono stati però molto vividi e fermenti soprattutto sul fronte attaccante, alla luce dell’attenzione rivolta alle tante evoluzioni dello scenario Morata nonché di uno Scamacca che, a partire dalla giornata di ieri, ha iniziato nuovamente a rappresentare un potenziale e interessante acquisto concretizzabile nelle prossime settimane.

Il segnale di apertura, dopo una fase di stallo legata soprattutto all’iniziale fermezza del West Ham di non voler scendere a compromessi per liberare solamente in prestito l’ex Sassuolo, Gianluca ha scaldato nuovamente le speranze di una piazza nella quale non poco si rivede a partire dalla giornata di sabato. Questo alla luce della sua presenza nella Capitale, unitamente all’esclusione dall’amichevole di ieri che sarebbe però da ricercare nella volontà di Moyes di puntare soprattutto sulle seconde linee, come emerso dall’assenza di altri elementi importanti del West Ham.

In una fase dinamica e ricca di possibili evoluzioni, resta comunque difficile avere molte certezze. Tra le poche a disposizione, volontà di Scamacca di tornare a Roma, c’è certamente quella del club giallorosso di voler provare a prelevarlo alle giuste condizioni. A ciò si aggiunga, però, l’avviso giunto di recente dalla Spagna, legato all’interesse di un club di Liga. Secondo Todofiches.com, infatti, il Siviglia avrebbe messo nel mirino il bomber di Fidene, figurante, dunque, anche sulla lista dei lusitani, alle prese con la ricerca di un volto nuovo nella zona offensiva.