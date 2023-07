Calciomercato Roma, intesa totale e addio in Serie A: tutte le cifre

Calciomercato Roma, cessione in Serie A e ‘regalo’ immediato: tutte le cifre per un riscatto che potrebbe essere doppio.

In attesa di comprendere le evoluzioni di un calciomercato non ancora entrato del tutto nel vivo per diverse squadre, l’attenzione degli addetti ai lavori giallorossi continua ad essere orientata su plurimi aspetti, alla luce dei tanti scenari attualmente ancora vividi e passibili di evoluzioni dinamiche quanto tempestive.

I dossier sulla scrivania di Pinto, come noto, riguardano soprattutto attacco e centrocampo, rappresentanti oggigiorno i reparti necessitanti di maggiori interventi e sforzi per provare ad accontentare Mourinho nel suo anelito alla crescita di squadra e società. Concorrenze, cifre non sempre abbordabili e intrecci in grado di rappresentare imprevisti di non trascurabile importanza certamente non alleggeriscono il carico di lavoro di Tiago Pinto e colleghi, in questa fase nel pieno di attenzioni e ponderazioni volte a riguardare essenzialmente due aspetti.

Si è sovente sottolineato, infatti, come la Roma abbia affrontato in modo più che degno e attento il mese di giugno, chiudendo un massiccio corpo di operazioni in uscita, destinate almeno in un primo momento a fungere da sostrato fondamentale per gli acquisti da concretizzare nella seconda parentesi di campagna acquisti.

Calciomercato Roma, Shomurodov al Cagliari: tutte le cifre

Pur avendo registrato ben quattro volti nuovi (tre, se si considera Llorente una fresca ma comunque ‘vecchia’ conoscenza), la Roma sa bene di dover, come detto, regalare almeno altri due rinforzi a Mourinho. La ricerca di centravanti e centrocampista non sta comunque distraendo chi di competenza dalle mansioni relative allo sfoltimento della rosa.

Ad oggi, questo rappresenta un obiettivo non poco importante, affrontabile con maggiore serenità e calma rispetto allo scorso mese. Le piste aperte continuano ad essere plurime e, tra le varie, siamo ormai prossimi alla chiusura e ufficializzazione di una vicenda che ha ricevuto non poca attenzione in questi giorni. Ci riferiamo al trasferimento di Eldor Shomurodov al Cagliari, rappresentante per sir Claudio Ranieri un rinforzo post-promozione di non trascurabile importanza, al netto delle difficoltà incontrate dall’uzbeko nella Capitale e della recente e non brillantissima esperienza in Liguria.

L’operazione prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro, cui se ne aggiungeranno nove in caso di riscatto da parte del Cagliari. Lo stipendio continuerà ad essere pagato parzialmente dalla Roma, dopo l’intesa su una sua equa divisione al 50% con il club isolano, cui spetterà, ovviamente, il pagamento della rimanente metà.