Calciomercato Roma, scherzetto turco: colpo di scena low cost

Calciomercato Roma, lo scherzetto dalla Turchia costa caro alla squadra di José Mourinho: affare in chiusura e colpo di scena low cost

Una sessione di calciomercato molto complicata per le italiane, che devono fare i conti non solo con lo strapotere inglese ed i soldi arabi, ma anche con una situazione economica delicata. Sono molti infatti i club che si ritrovano a dover migliorare la rosa con poche risorse a disposizione, e una di queste è proprio la Roma di Mourinho.

Nel caso dei giallorossi il mancato accesso in Champions è costato caro, con quello infatti la società avrebbe incassato oltre 50 milioni di euro, che avrebbero potuto evitare a Pinto l’arduo compito di dover far registrare a bilancio i famosi 30 milioni di plusvalenza.

Superate le difficoltà con la Uefa la Roma è potuta tornare a concentrarsi sulle operazioni in entrata, in particolare per il ruolo di centravanti, ritenuto una priorità da società e allenatore. La pista più calda resta quella che porta a Scamacca, ma Pinto lavora anche su altri nomi uno in particolare rischia di saltare a causa dell’interessamento dall Turchia, cosa farà il gm giallorosso?

Calciomercato Roma, lo sherzetto turco costa caro: colpo di scena low cost

Nonostante il nodo principale da sciogliere resta quello legato al ruolo di centravanti, la Roma continua ad osservare diversi calciatori anche per rinforzare gli altri ruoli della rosa. Renato Sanches è solo uno dei tanti calciatori che Pinto sta sondando con la speranza di portare nella capitale.

Uno in particolare però rischia di sfumare a seguito di un interessamento dalla Turchia, con il Fenerbache che sta provando a chiudere in tempi brevi per il calciatore.

Stiamo parlando di Adama Traore, l’esterno spagnolo ormai ex Wolverhampton che rimasto senza contratto, e che sta cercando una squadra da cui ripartire la prossima stagione. Per la Roma non è mai stato un vero e proprio obbiettivo, tuttavia Pinto stava comunque seguendo la situazione con interesse, in quanto le sue sono caratteristiche che sarebbero risultate funzionali al gioco di Mourinho, soprattutto come riserva.

In Italia ci provò anche la Lazio, che per prima ebbe dei contatti con l’entourage del calciatore, che era anche stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino, ma anche in questo caso non è mai arrivata la fumata bianca. Nelle ultime ore è appunto il Fenerbache che ci sta provando con più insistenza e che secondo il portale Sporundibi sarebbe vicino alla chiusura.