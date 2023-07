Cin cin Roma, accordo totale: il ‘brindisi’ è doppio

Calciomercato Roma, ‘brindisi’ e doppio addio: tutto fatto per il passaggio al nuovo club italiano. Gli ultimi aggiornamenti.

Le tante questioni e attenzioni rivolte al mercato in entrata non hanno anche nel mese di luglio impedito di continuare ad osservare con grande attenzione le non meno importanti vicende legate alle cessioni. Dopo un giugno affrontato con l’obiettivo principale di cedere per rispettare i paletti del FFP, in questi 23 giorni, ai piani alti di Trigoria, si è assistito ad un modus operandi finalizzato ad ultimare, seppur con molta meno fretta, il percorso epurativo iniziato praticamente dopo Roma-Spezia.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di un Mourinho che da tempo reclama un di più per la propria squadra. Accontentarlo non significherà però mettere in secondo piano le possibilità dei Friedkin e la necessità di osservare i paletti imposti a questi ultimi, da sempre attenti alla ricerca di un giusto equilibrio tra il rinforzo della rosa e il mantenimento di un certo target in termini di esborsi e investimenti. Proprio in una fase molto calda sui possibili volti nuovi, intanto, si stanno registrando non poche novità anche in termini relativi alle uscite.

Calciomercato Roma, doppia cessione ‘giovanissima’: passaggio al Brindisi vicinissimo

La giornata odierna, come raccontatovi, è stata molto importante sul fronte Shomurodov, prossimo ormai all’approdo al Cagliari. Senza dimenticare di Reynolds, Villar e Vina, rappresentanti tutti e tre elementi destinati all’uscita e attualmente in lizza alle priorità di Pinto per quel che concerne gli addii, va evidenziato come quest’oggi sia stata chiusa un’altra ‘pratica’ di non snobbabile importanza.

Seppur a livelli minori e, all’apparenza, meno noti, il club giallorosso sta conducendo importanti discorsi anche relativamente al settore giovanile, ormai da tempo in grado di sfornare e plasmare talenti da far crescere tecnicamente e tatticamente. Su tale fronte, la redazione di Sportitalia ha evidenziato come quest’oggi ci sia stato un grande avvicinamento di due giovani della Roma al club di Lega Pro, il Brindisi.

Paolo De Angelis e Alessandro Cavacchioli, ambedue classe 2005, sono stati infatti individuati dal club pugliese come rinforzi ideai per il centrocampo e la fascia difensiva destra della squadra allenata da mister Danucci.