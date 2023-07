Doppio addio e bomber da tripla cifra: domino da impazzire per la Roma

Doppio addio e bomber da tripla cifra: un effetto domino a sorpresa sblocca il mercato in entrata dei giallorossi che sognano il grande colpo

Organizzare al meglio il mercato non è semplice, soprattutto se si deve fare i conti con una situazione economica molto delicata, come quella in cui appunto si trova la Roma. La mancata qualificazione in Champions League è costata in termini economici più di 50 milioni alla società, che si è trovata anche a dover fare i conti con la Uefa proprio a causa del bilancio.

La società è stata infatti costretta a far registrare 30 milioni di plusvalenze, per non andare incontro a multe pesanti proprio da parte della Uefa. L’obbiettivo non è stato raggiunto per pochi milioni, cosa che ha concesso alla società di ricevere solo una piccola ammenda.

A rendere più complicata questa situazione ci ha pensato l’infortunio di Tammy Abraham, l’inglese infatti era il principale indiziato per la cessione. Un suo addio infatti avrebbe fruttato alle casse societarie una cifra vicina ai 40 milioni di euro, che Pinto avrebbe potuto usare in parte sul mercato.

Sistemate le questioni con la Uefa il club è tornato sul mercato, dando la priorità all’acquisto del centravanti, per il quale si sta cominciando a muovere finalmente qualcosa.

Doppio addio e bomber da tripla cifra: l’effetto domino da impazzire per la Roma

Organizzate le cessioni è tempo per Tiago Pinto di tornare ad organizzare il mercato in entrata. La priorità della società e dell’allenatore resta il centravanti, essendo per ora il Gallo Belotti l’unico in quel ruolo in rosa attualmente. Sono stati sondati diversi nomi, e le piste più calde sono quelle che portano a Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, ma per entrambi la trattativa resta molto complicata.

Nonostante lo spagnolo sia sulla lista dei partenti dell‘Atletico Madrid il club non fa sconti, chiedendo 21 milioni per lasciarlo partire, ovvero l’intera clausola rescissoria presente sul contratto. Anche i Colchoneros però stanno cominciando a muoversi sul mercato, secondo quanto riporta il portale Diariogol.com infatti i biancorossi sarebbero interessati a Goncalo Ramos, ma prima anche loro hanno la necessità di cedere.

Sempre secondo Diariogol.com all’Atletico servirebbero 120 milioni per arrivare a Ramos, e molto dipenderà dunque dalle cessioni di Joao Felix e Morata, con quest’ultimo che pare abbia anche un accordo economico con l’Inter. La Roma intanto osserva la situazione, ma per non rimanere impreparata ha intensificato i contatti con il West Ham per Gianluca Scamacca, pista che al momento sembra la più concreta