Milan-Roma, via vai sulle punte: gode anche Mou

Milan-Roma, il mercato di entrambe le squadre entra nel vivo grazie al via vai delle punte: dopo i recenti sviluppi gode anche Mourinho

Così come la Roma anche il Milan sta cercando di organizzare al meglio questa sessione estiva di calciomercato. Le operazioni in entrata dei rossoneri erano bloccate fino al trasferimento di Tonali al Newcastle, che ha fatto registrare una plusvalenza “record” alla società.

Il centrocampista era infatti stato acquistato dal Brescia per 20 milioni di euro (10 di prestito più ulteriori 10 per il riscatto) ed è stato rivenduto in Inghilterra per quasi 80 milioni di euro, una cifra che ora permette ai rossoneri di rinforzare la rosa. Non a caso dopo la sua cessione il Diavolo ha chiuso diverse operazioni, come ad esempio l’acquisto del giovane talento Okafor, che ha brillato proprio contro i rossoneri in Champions League.

Con Pulisic, Leao e Giroud, il reparto offensivo del Milan si candida ad essere uno dei migliori del campionato, tuttavia dopo i numerosi acquisti pare essere il tempo di un’altra cessione proprio di un attaccante, ma attenzione, nel via vai delle punte a sorpresa gode anche Mourinho.

Milan-Roma, il via vai sulle punte fa godere anche Mourinho

La Roma continua a lavorare per portare Scamacca nella capitale, ma non sarà facile trovare un accordo con il West Ham. Gli inglesi hanno speso solo lo scorso anno ben 40 milioni per prelevarlo dal Sassuolo, ragion per cui non se ne priveranno tanto facilmente, nonostante il ragazzo non venga ritenuto un titolare inamovibile della rosa.

A semplificare la trattativa ai giallorossi potrebbero essere proprio i rivali del Milan, i rossoneri infatti dopo aver venduto Sandro Tonali sono al lavoro per cercare di vendere altri elementi della rosa. Uno dei candidati principali per lasciare Milano è l’attaccante belga Origi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport sarebbe proprio il West Ham ad essere interessato all’attaccante del Milan, che potrebbe così tornare in Premier League. Il suo approdo a Londra potrebbe liberare definitivamente Gianluca Scamacca, per il quale gli Hammers a quel punto potrebbero pensare di abbassare le pretese per l’attaccante italiano.

La priorità per la squadra di Moyes sembra essere Armando Broja del Chelsea, ma diverse vicissitudini e soprattutto la mancanza di un accordo con i Blues potrebbero spingere gli Hammers a ripiegare su Origi, fattore che potrebbe sbloccare definitivamente l’affare Scamacca-Roma.