Renato Sanches alla Roma: contatti continui, le ultimissime

Renato Sanches alla Roma, continuano senza sosta i contatti tra i giallorossi ed il Psg per il trasferimento del portoghese: ecco le ultime

Con lungimiranza Tiago Pinto sta plasmando la Roma della prossima stagione. Sin da giugno era chiaro l’obbiettivo della società, riuscire a migliorare il tasso tecnico della rosa nonostante le risorse economiche limitate per acquistare i cartellini.

Diverso il discorso che riguarda invece Alvaro Morata. Lo spagnolo ha un ingaggio importante, del quale la Roma era anche pronta a farsi carico, tuttavia le elevate richieste dell’Atletico per il suo cartellino hanno rallentato la società, che sembra aver deciso di puntare con convinzione su Scamacca, venendo incontro alle richieste del West Ham, che chiede un obbligo di riscatto a 35 milioni.

La priorità resta l’attaccante, ma Tiago Pinto continua ad insistere anche sul centrocampista, altro ruolo chiave per le sorti della prossima stagione. Renato Sanches sembra la pista più concreta, soprattutto dopo le ultime notizie di mercato.

Renato Sanches alla Roma, i contatti continuano: le ultime notizie

Renato Sanches è uno degli oggetti del desiderio del calciomercato romanista. Il centrocampo è stato uno dei ruoli più in difficoltà lo scorso anno, nonostante le ottime prestazioni di Matic e Cristante infatti, il reparto è sembrato più volte non in grado di legare manovra difensiva e offensiva, facendo risultare la manovra poco incisiva.

In termini numerici serve assolutamente un altro interprete in quel ruolo, nonostante l’arrivo di Aouar infatti c’è anche da considerare l’addio di Wijnaldum, rientrato dal prestito al Psg. Sempre da Parigi potrebbe arrivare il prossimo rinforzo dei giallorossi, come scrive Il Messaggero però, la prima offerta della Roma sarebbe stata rifiutata dalla società transalpina.

Nonostante questo continuano incessantemente i contatti tra le due società, cosa che continua a far ben sperare i tifosi romanisti sulla buona riuscita dell’affare. Molto potrebbe dipendere anche da Mbappé, un suo addio infatti potrebbe costringere il Psg ad intervenire sul mercato, destinando una cospicua somma per rimpiazzarlo, avendo così necessità di chiudere le operazioni in uscita per liberare ulteriore spazio salariale per un nuovo attaccante.

La Roma resta alla finestra positiva del fatto che questa operazione possa chiudersi anche in prestito, ma c’è da chiarire la situazione legata all’ingaggio del giocatore, che a Parigi percepisce circa 6 milioni di euro a stagione.