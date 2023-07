Zaha giallorosso: l’offerta è elevatissima

Zaha giallorosso, il club ha pronta una maxi offerta per l’attaccante nigeriano svincolatosi dal Crystal Palace

Protagonista di un’ottima stagione con il Crystal Palace, Zaha ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa e non solo, che in tempi e in modi diversi hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

La Lazio, ad esempio era molto interessata al calciatore, e pare ci siano stati addirittura dei contatti tra le parti. Anche in questo caso però a rallentare l’affare sono state le elevate richieste dell’entourage di Zaha, che al Crystal Palace guadagnava più di 6 milioni di euro netti a stagione.

A sorpresa però un’intesa potrebbe essere più vicina di quanto si pensa, con l’ivoriano pronto a vestire giallorosso a seguito di un’offerta ritenuta folle: l’annuncio potrebbe addirittura arrivare a breve.

Zaha giallorosso: l’ultima offerta recapitata all’attaccante fa impazzire i tifosi

Wilfried Zaha è ancora alla ricerca di una nuova squadra dopo la retrocessione con il Crystal Palace. Dopo 291 presenze condite da ben 68 gol finisce la sua avventura in Inghilterra, con il calciatore che pare non abbia alcuna offerta dalla Premier. Inizialmente il calciatore aveva giustificato la sua scelta dicendo di voler giocare la Champions League, ma l’offerta araba lo fece vacillare e non poco.

La Roma ha continuato a seguire Zaha, per capire se ci fosse la possibilità di portarlo nella capitale, ma come per i rivali della Lazio le elevate richieste sue e degli agenti hanno rallentato la trattativa. Nonostante questo però ad oggi l’ivoriano è vicinissimo a vestire giallorosso, secondo quanto riporta il Dailymail infatti sarebbe il Galatasaray la squadra più vicina in questo momento.

I giallorossi provenienti dalla Turchia avrebbero infatti presentato un’offerta da ben 8 milioni di sterline all’anno, uno stipendio decisamente più alto di quello che percepiva in Inghilterra (circa 6 milioni). Potrebbero essere dunque ore decisive per il passaggio di Zaha in Turchia, che si unirà dunque ad un’altra ex conoscenza giallorossa, ovvero Nicolò Zaniolo.