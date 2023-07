Ansia Roma, l’accordo può saltare | ASRL

Calciomercato Roma, ansia giallorossa e trattativa in salita: l’accordo adesso può saltare. Ecco cosa sta succedendo.

L’attenzione di Pinto e giallorossi si sta rivolgendo dal mese di giugno su una doppia tipologia di trattative e questioni: se da un lato si era consci da subito che la Roma avrebbe dovuto accontentare Mourinho con nuovi approdi, ai piani alti di Trigoria non è mai mancata la consapevolezza di dover affrontare con non meno veemenza le situazioni legate ad addii e cessioni, fondamentali per epurare la rosa e smaltire la lista di nomi da troppo tempo presenti sul libro paga dei Friedkin.

L’obiettivo è stato pienamente centrato entro il 30 giugno, con il rispetto delle condizioni pattuite con la Uefa e l’uscita di chi, come Carles Perez o Kluivert, rappresentasse ormai un esubero da piazzare con urgenza. Chiosata la prima parentesi di mercato, in casa Roma si è poi iniziato a ragionare con più veemenza sulle tante questioni relative ai nuovi approdi, finalizzati a rinforzare in particolar modo attacco e centrocampo dopo i quattro ingaggi funzionali quanto convenienti delle scorse settimane.

Calciomercato Roma, non si sblocca ancora il passaggio di Reynolds al Westerlo: ecco cosa manca

Proprio in una fase delicata e importante per provare a consegnare una rosa rinforzata a Mourinho in modo tempestivo, però, non stanno mancando aggiornamenti ed evoluzioni sugli scenari legati ad un lavoro epurativo che Pinto non ha ancora ultimato. Seppur con meno ansia e fretta, il GM dovrà piazzare giocatori rimasti nella Capitale ma per i quali da tempo si sta cercando una giusta soluzione.

Dopo Shomurodov, restano in questa lista elementi del calibro di Villar o Reynolds, con aggiornamenti che hanno in questi minuti toccato soprattutto la posizione del laterale statunitense. Mai in grado di sciorinare un talento che aveva lasciato intravedere negli States, Reynolds è pian piano riuscito a trovare fiducia e condizione nel campionato belga, assumendo una certa importanza tra le fila del Westerlo.

Non a caso, da tempo il club belga è alle prese con la ricerca di una soluzione che accontenti e soddisfi la Roma e che, al contempo, garantisca la permanenza del terzino in terra fiamminga, questa volta in modo definitivo. Prove di intesa erano state toccate negli scorsi giorni, quando vi avevamo parlato di un accordo sulla base di 3.5 milioni di euro più il 25% della futura rivendita.

Come sottolineato da Daniele Trecca la settimana scorsa, bisognava però trovare accordi definitivi su alcuni dettagli fondamentali. Ad oggi, come riporta lo stesso Trecca, questi ultimi non sono stati ancora del tutto sistemati: nelle prossime ore si muoverà direttamente il presidente del Westerlo, che ha intrapreso dei dialoghi con l’agente per provare a sbloccare definitivamente la situazione. Una frenata, dunque, legata a dettagli burocratici per la quale le parti sono al lavoro. Seguiranno aggiornamenti.