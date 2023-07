Assist a sorpresa dalla Spagna, Roma sbloccata: il dietrofront costa carissimo

Assist inaspettato dalla Spagna e la Roma si può finalmente sbloccare: il dietrofront però costerà carissimo

La ricerca di un centravanti è nei principali pensieri di Tiago Pinto, ed ovviamente anche dell’allenatore José Mourinho, che sperava di averlo a disposizione per il primo giorno di ritiro in Portogallo, ma a quanto pare ci sarà ancora molto da aspettare.

Le due piste principali sono quelle che portano a Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, ma per entrambi la chiusura dell’affare tarda ad arrivare. Sul primo continua il muro del West Ham, che continua a rifiutare proposte di prestito se sprovviste di obbligo di riscatto, fissato a 35 milioni.

Stesso discorso per lo spagnolo, con l’Atletico Madrid che chiede alle pretendenti di pagare la clausola rescissoria, con la società madrilena che insiste ammonti a 21 milioni, mentre l’entourage del calciatore ritiene sia decisamente più bassa, circa 10-11 milioni. A sorpresa però potrebbe arrivare un inaspettato “assist” proprio dalla Spagna che potrebbe sbloccare la Roma, il dietrofront potrebbe costare carissimo alla società che adesso sta davvero rischiando grosso.

L’assist a sorpresa dalla Spagna sblocca la Roma: il dietrofront costa carissimo alla società

Dopo un inizio scoppiettante le operazioni in entrata dei giallorossi hanno subito una battuta d’arresto. La squadra si è rinforzata in difesa e a centrocampo, grazie agli innesti di Aouar, Ndicka e Kristensen, ma saranno necessarie altri acquisti per completare la rosa.

Il centravanti resta l’obbiettivo primario di questa sessione di mercato, con Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata che sembrerebbero i favoriti per ricoprire quel ruolo, anche se le limitate risorse economiche della Roma hanno impedito almeno per ora la chiusura dell’affare.

Si continuano però a sondare diversi nomi in altri reparti, ma molto dipenderà ancora una volta dalle cessioni. Uno dei possibili partenti potrebbe essere Celik, che potrebbe lasciare dopo un anno la capitale al fronte di un’offerta ritenuta congrua.

In quel caso la Roma potrebbe intervenire per sostituirlo, e tra i vari nomi sul taccuino di Tiago Pinto ci sarebbe ancora il nome dell’esterno spagnolo Ivàn Fresneda, giovane talento seguito anche dal Barcellona. Secondo quanto riporta il portale Fichajes.net però il modo di operare del Valladolid potrebbe in un secondo momento favorire i giallorossi.

La tattica attendista adottata dal club spagnolo potrebbe costare cara alle casse societarie, in quanto se l’interesse dei blaugrana dovesse scemare perderebbero una cifra considerevole, senza parlare del fatto che sarebbero costretti a rivedere le loro richieste, abbassando il prezo del cartellino. Tutto questo potrebbe facilitare proprio la Roma, ecco perché Tiago Pinto potrebbe continuare a seguire la situazione, valutando se intervenire o meno.