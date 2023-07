Calciomercato Roma, addio immediato: alternativa già pronta in Serie A

Calciomercato Roma, richiesta e addio: doppio nome in Serie A per il rinforzo a destra. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma si sta distinguendo per un’attenzione duplice nel corso di questo calciomercato, fin qui caratterizzato in casa giallorossa da una serie di uscite di non trascurabile importanza ma, al contempo, dal monitoraggio di numerosi scenari legati alla ricerca di rinforzi che permettano di accontentare Mourinho, nel pieno e parallelo rispetto delle ormai note possibilità dei Friedkin.

Per tale motivo, esigenze del FFP a parte, ai piani alti di Trigoria si sono cercati profili funzionali e ingaggiabili a condizioni vantaggiose, muovendosi parallelamente su nomi non poco altisonanti ma circa i quali pareva possibile intravedere spiragli che garantissero arrivi coerenti per cifre e condizioni con i paletti imposti al club. In attesa di comprendere cosa accadrà su fronti attualmente molto vividi come Scamacca o Morata, intanto, non mancano evoluzioni e aggiornamenti sul mercato in uscita.

Calciomercato Roma, Celik nel mirino della Turchia: alternativa in Serie A

Dopo la chiosa del mese di giugno, infatti, la Roma ha continuato a valutare e considerare i diversi scenari che garantissero ulteriori cessioni e, consequenzialmente, introiti, ricavabili dall’allontanamento di chi non sia più considerato centrale all’interno del progetto. In quest’ottica, dunque, si leggano le recenti attenzioni rivolte a scenari come quelli relativi al futuro di Reynolds, Villar o Shomurodov, ad oggi in condizioni diverse ma accomunati dallo status di essere ormai esclusi dalla visione e la progettualità di Mourinho e colleghi.

In queste ore, in particolar modo, dopo le difficoltà registrate per Reynolds e l’attesa per l’arrivo definitivo di Shomurodov al Cagliari, dalla Turchia evidenziano come Mehmet Celik sia finito nel mirino del Fenerbahce. Tra i club più attivi di questa fase e reduci dall’ingaggio dell’ex Roma, Edin Dzeko, i gialloblù avrebbero individuato nell’ex Lille un rinforzo ideale, soprattutto considerato che andrebbe ad occupare uno dei tre slot necessari da riempire con elementi nazionali. Come riferisce il portale TumSpor, l’alternativa è Muldur del Sassuolo, connazionale del terzino giallorosso.