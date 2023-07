Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: frenata improvvisa

Calciomercato Roma, l’annuncio arriva direttamente dal club interessato. La frenata è improvvisa e Pinto potrebbe perdere la pazienza

La frenata che non t’aspetti. Ma non dovuto alla Roma, ma a quello che sta succedendo dall’altra parte, nel club interessato al giocatore. Un problema per Pinto, che dovrebbe aspettare – se ha la pazienza – forse un poco di tempo in più rispetto a quello che in testa, probabilmente, si era prefissato.

La questione riguarda Villar, che fino a qualche giorno fa sembrava promesso sposo del Granada. Ma la trattativa sta andando a rilento. E a spiegare il motivo, in maniera ufficiale, ci ha pensato il direttore sportivo degli spagnoli Nico Rodriguez. Che ha svelato il motivo della lentezza del mercato.

Calciomercato Roma, la situazione Villar

Da quelle parti c’è un cambio di proprietà in corso. E allora ecco che tutte quelle che sono le possibili operazioni di mercato in entrata hanno dei tempi diversi rispetto a quelli che possono essere i consueti canoni. “Il nostro mercato prosegue in una maniera esageratamente lenta – ha detto il diesse in conferenza stampa – e non dipende unicamente da noi, anche se ci stiamo muovendo con la massima energia per rafforzare la nostra squadra”.

Insomma, tempi lunghi, tempi che forse Pinto non vuole rispettare. Non sarà facile riuscire quindi a chiudere in maniera veloce questa operazione in uscita, una delle più importanti che la Roma deve piazzare in questi giorni. Vedremo se ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma arrivati a questo punto anche la speranza viene un poco meno. Chissà, magari la conclusione dal cambio di proprietà potrebbe avvenire in tempi ristretti. Ed è questo che spera, decisamente, Tiago Pinto. Le parole del diesse spagnolo sono riportate da LaRoma24.it.