Calciomercato Roma, decisione UFFICIALE Morata: partenza immediata

Calciomercato Roma, svolta ufficiale Morata e decisione presa: è successo tutto in questi minuti, gli ultimi aggiornamenti.

Le campagne acquisti riescono spesso a distinguersi per la nascita di filoni e dinamiche in grado di tenere vivida ed elevata l’attenzione, generando discussioni e confronti tra i tifosi ma anche ponderazioni e precise valutazioni da parte di addetti ai lavori come Tiago Pinto o colleghi.

Ne sanno qualcosa i tesserati dei piani alti di Trigoria, da tempo alle prese con un calciomercato destinato sin dal primo momento a creare una coesistenza tra le entrate e le uscite, finalizzata a cancellare i numerosi esuberi in rosa e, al contempo, rinforzare in modo intelligente e funzionale la rosa.

Ciò spiega il motivo per il quale, il GM capitolino abbia fin qui attenzionato non solo i tanti nomi relativi agli addii ma anche numerosi profili che permettano di corroborare le risorse a disposizione di Mourinho. Ritornato Llorente e sottoscritti gli accordi con Ndicka, Aouar e Kristensen, la Roma è adesso in questa fase pienamente impegnata sulla duplice questione centrocampo-attacco, con un occhio di riguardo agli addii che continua a rappresentare uno dei motivi di attenzione principale per Pinto e adepti.

Calciomercato Roma, Morata convocato da Simeone: scelta UFFICIALE

In attesa di comprendere cosa accadrà con il centrocampista, per il quale ci sono state evoluzioni che hanno portato al depennamento di Sabitzer o altri giocatori fin qui accostati alla Roma, resta vivida la questione centravanti. Fino a questo momento, questa pareva ridursi alla coppia Morata-Scamacca, rappresentanti due possibili scelte per il club, seppur con la consapevolezza delle diversità di età, caratteristiche e condizioni di ingaggio.

Proprio sul fronte Morata, la giornata odierna ha regalato non poche evoluzioni, relativamente ad un addio all’Atletico Madrid che pareva ormai quasi scontato fino a qualche settimana fa. La posizione dei Colchoneros, rimasti impassibili anche di fronte alle tante avances giunte dall’Italia non ha permesso di registrare interessi tali da giustificare offerte che assecondassero la richiesta spagnola di circa 20 milioni.

Nella mattinata, in particolar modo, il club aveva fatto sapere che la partenza di Morata sarebbe stata legata all’arrivo di un’offerta che assecondasse richieste e condizioni pattuite. Condicio sine qua non, inoltre, la presentazione dell’offerta entro la serata e, in particolar modo, prima della partenza degli uomini di Simeone per la tournee in Corea del Sud. In questi minuti, lo scenario parrebbe essere andato incontro ad una chiusura quasi definitiva.

Come riferito dall’Atletico Madrid, che ha pubblicato la lista dei convocati sui propri canali ufficiali, Alvaro Morata partirà in queste ore da Madrid per questa tappa importante della preparazione alla prossima stagione, che si appresta a questo punto ad essere ancora in biancorosso, con ogni probabilità.