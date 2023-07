Gambe incrociate e “messaggi in codice”: lo show di Mourinho è DOC – FOTO

Calciomercato Roma, Mourinho l’ha fatto ancora: ‘intreccio’ e messaggio in codice. Ecco cosa è successo.

Il mister portoghese non è risultato certamente nuovo nel corso di questi anni al palesare doti comunicative emblematiche quanto importanti, non poche volte rivelatesi fattore importantissimo in una piazza calda e passionale come la Roma, di cui José è saputo divenire prontamente condottiero e capopopolo, acquisendo una fiducia rimasta quasi unisona e destinata a fungere da trascinante filo rosso anche nel corso della prossima stagione.

Sin dagli albori della propria carriera, il non a caso definitosi Special One, ha saputo fare della comunicazione, della dialettica e della mimica delle qualità squisitamente contraddistinguenti il proprio personaggio e la propria immagine, sfruttandole a proprio piacimento per mandare segnali, a volte frecciatine o anche semplicemente istrionici quanto funzionali avvisi quando ritenuto necessario.

Non poche volte è capitato anche in questa sua esperienza giallorossa, durante la quale, mimica da campo a parte, ha ben continuato a sciorinare questo particolare talento anche davanti a microfoni e telecamere.

Calciomercato Roma, attesa Mourinho e messaggio in codice: spunta la foto social

In una fase dominata dai social, poi, si è da tempo compreso come l’avanzare dell’età, oltre a garantirgli una saggezza e una conoscenza riflessesi anche su un modo di fare più razionale e meno impulsivo del passato, non abbia impedito lui di saper cogliere l’importanza della potenza di un mezzo così grande come quello dei media.

Non solo, dunque, giri di campo in cui annunciava la permanenza o esortazioni alla curva a porre fine a cori poco graditi: in questi anni di Roma, Mourinho ha anche sciorinato il proprio istrionismo sui social, divenuti anche per lui strumento per condurre riflessioni, lanciare messaggi o, semplicemente, incuriosire e aizzare una piazza come quella della Roma.

Tra i più recenti, non sarà sfuggita la fotografia con il ghiacciolo o quella davanti l’orologio digitale di Trigoria, recitante un numero 19 dietro il quale, i più maliziosi e speranzosi, avevano visto un’allusione al 19 dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata. In questi minuti, infine, si ricordi e segnali la fotografia pubblicata nelle Stories dal mister della Roma, ritraente il medico del club con il cellulare in mano, seduto a gambe incrociate in uno dei tanti momenti di questo ritiro in Portogallo.

“Non inviare messaggi in codice, doc”, recita la didascalia, aggiungendo pepe e curiosità ad un’immagine già tante volte vista nella scorsa estate, quando nel pieno dell’attesa di evoluzioni di mercato, Mourinho soleva pubblicare immagini a gambe incrociate, lasciando trasparire più o meno volutamente segnali di attesa. Da capire se snervante o speranzosa.