Calciomercato Roma, Pinto mette il turbo: doppietta a centrocampo

Calciomercato Roma, Tiago Pinto mette il turbo per sbloccare diverse uscite in casa giallorossa. C’è la doppietta a centrocampo per il dirigente portoghese.

Sono giornate decisive per il calciomercato estivo della Roma. Tiago Pinto è nuovamente attivo sia in entrata che in uscita, con uno scatto sul fronte delle cessioni nelle ultime ore. Anche in questa sessione estiva il dirigente portoghese deve risolvere il nodo degli esuberi da piazzare per trovare risorse da reinvestire in entrata. Nel mese di giugno l’ex Benfica è riuscito a cedere due calciatori di rientro dal prestito che non avevano spazio nella Roma di Mourinho: Justin Kluivert e Carles Perez. Ora altre due cessioni sono state definite da parte del lusitano.

Parliamo di Eldor Shomurodov, pronto a diventare nuovo attaccante del Cagliari di Claudio Ranieri. Il calciatore uzbeko era reduce da metà stagione in prestito allo Spezia, con i liguri retrocessi in Serie B. Ora l’ex Genoa ripartirà dai rossoblù isolani, riportati nella massima serie dal tecnico ex Roma. L’attaccante sbarca in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Altro addio, stavolta definitivo, è quello di Bryan Reynolds. Il terzino statunitense firmerà con il Westerlo, per 3.5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Ora restano da piazzare solo due giocatori fuori dal progetto tecnico attuale della Roma di Mourinho.

Calciomercato Roma, Pinto a caccia del tesoretto: doppia pista in uscita per Villar

Parliamo di Matias Vina e Gonzalo Villar, anche loro reduci da prestiti la scorsa stagione. Per il centrocampista spagnolo sembrano pronte a spalancarsi nuovamente le porte della Liga, con il Granada in pole position per aggiudicarsi l’esubero giallorosso. Ma spunta anche la pista alternativa per il classe ’98.

Oltre al Granada sulle tracce del centrocampista ci sarebbe un club francese. Questo è quanto riportato su Twitter dal giornalista Filippo Biafora. Una buona notizia per Tiago Pinto, che può sperare in un’asta al rialzo per piazzare l’ennesimo esubero della rosa giallorossa. Una cosa è certa: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Gonzalo Villar, sempre più vicino al nuovo addio alla Roma.