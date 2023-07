Morata-Scamacca, doppio intreccio con l’Inter: “Ideale per i nerazzurri”

Morata-Scamacca, l’intreccio è doppio con l’Inter. E la sentenza arriva proprio dall’ex nerazzurro. “Ideale per Inzaghi”. Ecco le sue parole

La Roma vuole un attaccante. Ha bisogno di un attaccante. Tant’è che Pinto sta cercando in tutti i modi di andare incontro a quelle che sono le esigenze di José Mourinho, che in questo momento nel ritiro portoghese si ritrova con una sola prima punta di ruolo, Andrea Belotti.

Inutile ormai cercare altri nomi, i giallorossi hanno deciso di puntare tutto su Scamacca, con il quale si ha un accordo da diverso tempo, o su Morata. Ma in entrambe le situazioni è dura riuscire a vincere le resistenze di West Ham e Atletico Madrid. Di certo però c’è un cosa, se davvero il club inglese riuscisse a chiudere per Origi del Milan, allora si potrebbe ammorbidire la situazione. Vedremo, fatto sta che Mou adesso è in seria difficoltà.

Morata-Scamacca, le parole di Frey

Sulla questione attaccante, relativa all’Inter però, è intervenuto proprio l’ex portiere nerazzurro Frey. Il francese ha parlato durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Ecco quelle che sono state le parole dell’ex estremo difensore in merito, appunto, all’attaccante.

“Oggi l’Inter ha Lautaro che è la punta di diamante. Thuram è interessante. Poi hai Correa. Penso ci voglia un altro attaccante di primo livello. Morata forse potrebbe essere quello più complementare con quello che hai già, anche perché è pronto. Più di Balogun o Wahi, che comunque sono profili interessanti”. Insomma, per Frey sarebbe più utile a Inzaghi che a Mou. Chissà se anche lo Special One la pensa in questo modo…