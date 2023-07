Scamacca non ha dubbi, nuovo annuncio sul futuro: “Sicuro al 100%”

Calciomercato Roma, Scamacca non ha dubbi: nuovo occhiolino e annuncio sul futuro. Ecco le sue parole.

Il nome di Gianluca ha certamente rappresentato uno dei più caldi e importanti di questa fase di mercato, alla luce di una posizione con il West Ham che lo ha portato ad essere considerato come elemento abbordabile da diverse squadre italiane che vogliano portarlo nuovamente nel nostro campionato.

Come emerso chiaramente dalle recenti evoluzioni, in realtà il club inglese, che lo scorso luglio versava 35 milioni di euro al Sassuolo, gli Hammers si sono detti disposti ad una partenza del proprio attaccante, previo il rispetto delle condizioni attualmente ritenute congrue per portarlo a lasciare la Premier dopo solamente un anno.

In un periodo ricco di discussioni sia sul fronte in entrata che su quello in uscita, Scamacca ha dunque generato non poche attenzioni in casa Roma, stimolando altresì anche club come Inter, Milan o Juventus, attualmente contraddistinte da esigenze diverse ma al contempo accomunate dall’unisona necessità di rinforzarsi con almeno un altro nome in attacco, proprio come la Roma.

Calciomercato Roma, annuncio Scamacca e nessun dubbio sul futuro: “Sono stra-sicuro”

I giallorossi, dal proprio canto, hanno palesato sin dal primo momento una certa volontà nei confronti dell’ex Sassuolo, che a propria volta, già qualche settimana fa, aveva strizzato l’occhio al suo vecchio club e a Mourinho, lasciando intendere che avrebbe visto in un ritorno nella Capitale una soluzione non poco gradita per il proprio futuro.

Un fattore importante, dunque, soprattutto in una fase in cui le volontà dei calciatori possano rivelarsi determinanti o, quantomeno, indirizzanti le trattative e i consequenziali esiti. Proprio nella giornata in cui parrebbe essere giunta una svolta chiosante e non positiva per un possibile futuro italiano di Morata, Gianluca Scamacca ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Cronache di spogliatoio, strizzando nuovamente l’occhio di fronte ad uno scenario diverso dalla permanenza al West Ham.

“Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto“.