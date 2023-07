Ultimatum Morata: si decide tutto oggi. Ecco le notizie che arrivano dalla Spagna attorno al centravanti che è stato accostato alla Roma

Ultimatum Morata. Il futuro si decide nelle prossime ore. Entro le 20 di questa sera sono convinti dalla Spagna visto che, proprio a quell’ora, partirà l’aereo che porterà l’Atletico Madrid in tournée. E se Morata sarà su quell’aereo, difficilmente poi lascerà i Colchoneros in questa sessione di mercato.

Lo scrive a chiare lettere Marca, che inoltre sottolinea che su Morata ci sono quattro squadre italiane: Roma, Juventus, Inter e Milan. Con il centravanti spagnolo che comunque preferirebbe, e questa è una cosa risaputa, una delle prime due opzioni. I giallorossi perché ci sono Dybala e Mourinho, i bianconeri perché conosce molto bene l’ambiente e Massimiliano Allegri sarebbe pronto a dargli nuovamente fiducia così come lo ha fatto nelle altre due sue esperienze alla Continassa.

Ultimatum Morata, deadline fissata

Di certo c’è una cosa: l’Atletico Madrid vuole 21milioni di euro per cedere il giocatore e in questo momento i giallorossi non hanno nessuna possibilità di spendere quella cifra, soprattutto se non cedono tutti gli esuberi che attualmente sono fuori rosa: da Shomurodov – vicino al Cagliari – a Villar che dovrebbe andare al Granada. Reynolds infine è vicino al Westerloo e rimane in questa lista pure Vina, che però si potrebbe sbloccare.

Poi c’è un’altra cosa certa, che è la situazione relativa a Scamacca: l’attaccante è quello preferito dalla Roma che lo potrebbe prendere dal West Ham in prestito con diritto (potrebbe scattarci anche l’obbligo a determinate condizioni) di riscatto. E questa operazione potrebbe vedere la luce anche nello spazio di poco tempo qualora gli inglesi riuscissero a chiudere l’operazione Origi con il Milan per 8-10 milioni di euro. In questo caso l’apertura potrebbe essere immediata con Scamacca pronto a tornare a Roma dopo una visita di controllo effettuata poche ore fa.