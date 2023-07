Addio Roma, si è offerto al Napoli: Champions decisiva

Calciomercato Roma, ‘addio’ Mourinho e Champions League decisiva: si è offerto al grande ex. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le evoluzioni del calciomercato sanno essere spesso sorprendenti e inattese, risultando però non meno volte anche il frutto ben più razionale e calibrato di scelte prese da giocatori, agenti e dirigenze al termine di valutazioni di varia natura e ad ampio spettro. Lo sa bene la stessa Roma, in questa fase consapevole di dover restare attenta e concentrata su plurimi aspetti legati alle uscite ma non meno conscia dell’importanza relativa all’approdo di nuovi elementi presso lo scacchiere di Mourinho.

Non a caso, dunque, ai piani alti di Trigoria si continuano a monitorare plurime situazioni, non unicamente legate ai futuri rinforzi da consegnare al tecnico. Certo, dopo la chiusura del mese di giugno nel pieno rispetto degli accordi pattuiti con la UEFA per il FFP, i giallorossi hanno potuto affrontare questa seconda fase di mercato con molta più calma e tranquillità, senza però per questo snobbare la presenza di chi, come Reynolds, Villar o Vina, continui ad essere un esubero da piazzare quanto prima.

Calciomercato Roma, Renato Sanches si offre al Napoli

Come sovente evidenziato, comunque, l’attenzione rimasta sul fronte in uscita, è riuscita a coesistere bene con la ricerca di quella coppia di elementi che Mourinho spera di poter ricevere quanto prima. Nel corso delle prossime settimane, infatti, a Roma si attendono almeno altri due innesti, di cui uno a centrocampo e uno in attacco.

Se per la zona offensiva i nomi più caldi continuano ad essere quelli di Scamacca e Morata, la ben più ampia lista per la regione centrale sembrerebbe pian piano essersi ridotta nel corso di queste settimane. Continua a generare, però, una certa attenzione, il giocatore del PSG, Renato Sanches, ormai sempre più lontano da Parigi e dai piani di Luis Enrique. Il giocatore portoghese rappresenterebbe un innesto funzionale e, previa volontà del PSG di venire incontro alla Roma, ingaggiabile alle giuste condizioni.

Stando a quanto riferito da SpazioNapoli, però, sulle sue tracce si registra con particolare veemenza l’attenzione del Napoli di Garcia, rappresentante per Renato Sanches uno scenario ben più intrigante alla luce della militanza dei campioni di Italia in Champions League. L’agente, stando a quanto si legge, l’avrebbe offerto a diverse squadra, tra cui quella campana.