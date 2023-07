Calciomercato Roma, Campione d’Europa ai saluti: accordo a un passo

Calciomercato Roma, potrebbe nuovamente lasciare la Capitale. L’affare è in dirittura d’arrivo: svelata la formula.

Per sfuggire al caldo canicolare di Roma, i giallorossi stanno svolgendo la seconda parte del raduno in Portogallo, per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della prossima stagione. Le indiscrezioni e i rumours di mercato, però, continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

In entrata e in uscita si prospettano infatti settimane molto importanti in casa giallorossa. Tiago Pinto è al lavoro per riuscire a strappare le formule giuste con cui riuscire a mettere le mani su un attaccante e un nuovo centrocampista. Allo stesso tempo, però, il GM della Roma lavora con attenzione anche alle uscite. Un aspetto non di certo trascurabile, sul quale i capitolini hanno da tempo dirottato attenzioni importanti in questa sessione estiva di calciomercato. Sotto questo punto di vista, le ultime indiscrezioni sul futuro di Mastrantonio non possono passare sotto silenzio.

Calciomercato Roma, Mastrantonio al Monterosi: fumata bianca con la formula del prestito

Come evidenziato da “La Gazzetta Regionale”, dopo l’esperienza in prestito alla Triestina, per il portiere classe ‘2004 si potrebbero nuovamente spalancare le porte della Lega Pro. Il neo Campione d‘Europa Under 19, infatti, è entrato nel mirino del Monterosi, che avrebbe praticamente raggiunto un accordo di massima con la Roma.

Il club biancorosso, che aveva già lanciato segnali di apprezzamento importanti per Mastrantonio nel mesi scorsi, ha ravviato i contatti sia con l’entourage dell’estremo difensore sia con la Roma, riuscendo a strappare un doppio sì. La trattativa, imbastita con la formula del prestito, dovrebbe portare alla fumata bianca definitiva in tempi relativamente brevi. Tuttavia occhio ai possibili colpi di scena. Alla luce delle prestazioni assolutamente esaltanti dell’ultima stagione, impreziosita con la vittoria dell’Europeo, Mastrantonio ha infatti calamitato l’interesse di svariati club, che direttamente od indirettamente hanno effettuato dei sondaggi esplorativi. Il Monterosi, però, sembra aver messo la freccia e conta di suggellare il tutto con la fumata bianca definitiva.