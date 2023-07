Calciomercato Roma, Dybala alla firma: la durata del nuovo contratto

Calciomercato Roma, le ultime sul sempre più probabile rinnovo di Paulo Dybala. L’argentino è vicino alla firma con i giallorossi: i dettagli.

Protagonista di una stagione nella quale per larghi tratti si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle, Paulo Dybala è il faro della Roma. Voluto espressamente da José Mourinho che lo ha messo subito al centro del progetto, la ‘Joya’ si è subito sentito parte integrante della nuova realtà, che lo ha fatto sentire autentico figlio di Roma.

In queste calde ore di calciomercato la situazione contrattuale legata all’attaccante argentino non rappresenta affatto un rebus. Anzi. Legato alla Roma fino al 2025, Dybala è pronto ad apporre la sua firma sul nuovo contratto in tempi relativamente brevi. Come evidenziato da TMW, infatti, le parti sono sempre più vicine a trovare la quadra definitiva per mettere nero su bianco ad una trattativa ormai definita nei suoi aspetti essenziali.

Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: le ultime

Secondo quanto riferito, infatti, Dybala resterà un calciatore della Roma per altri tre anni. Gli ultimi contatti tra le parti avrebbero alimentato la fiducia sulla positiva chiusura dell’affare, con l’annuncio che potrebbe arrivare verosimilmente nel corso della prima settimana di agosto. Un dettaglio non banale. Proprio in quel lasso di tempo, infatti, scadrà la (doppia) clausola Italia-estero al quale Dybala è legato ai giallorossi. Clausola che ovviamente verrà rinegoziata.

Dybala dovrebbe quindi firmare un contratto fino al 2026 con opzione per un’altra stagione. I dialoghi, come già anticipato, procedono spediti. Filtra assoluto ottimismo sulla chiusura di un’operazione che viaggia a vele spiegate. Dybala-Roma, un binomio destinato a durare ancora per tanti anni, per provare a dare la caccia a nuove vittorie. Insieme.