Calciomercato Roma, tutto fatto: oggi l’ufficialità

Calciomercato Roma, tutto fatto: nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità della chiusura dell’affare. Visite mediche ok. Le cifre

Eccoci, ci siamo. Tutto ok e ufficialità attesa nella giornata di oggi. Le visite sono filate lisce, e siccome le cose erano già state sistemate prima adesso si attende solamente il comunicato di uno dei due club per dirsi definitivamente – almeno dalle parti di Trigoria sperano così – addio.

Pinto non vede l’ora di chiudere le operazioni in uscita che gli daranno la possibilità poi, di pensare anche alle entrate. Oggi, secondo il Corriere dello Sport, è il giorno di Eldor Shomurodov al Cagliari. Ranieri è arrivato in soccorso della sua squadra del cuore e ha tolto al gm portoghese – atteso oggi in Portogallo – una vera e propria castagna dal fuoco.

Calciomercato Roma, la formula per Shomurodov

Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Questa la formula dell’affare che Cagliari e Roma hanno chiuso praticamente nella giornata di ieri. Un affare che come detto toglie un esubero a Pinto che in questo modo avvicina sensibilmente quelli che devono essere gli obiettivi in uscita della Roma. Un altro, come sappiamo tutti, è Reynolds, sul quale delle novità sono previste nelle prossime ore con l’affare con il Westerloo che si dovrebbe sbloccare presto. E infine c’è sempre la questione Villar al Granada, anche se, in questo caso, la situazione è un po’ bloccata da quello che deve essere il cambio di proprietà del club.

In ogni caso le cose si stanno mettendo nella direzione giusta, e con l’ufficialità di Shomurodov che dovrebbe come detto arrivare oggi, la situazione ormai è bella chiara e ben delineata. Certo, a Mourinho questa cosa interessa poco, lui vorrebbe presto l’attaccante e poi il centrocampista. Ma tempo al tempo, anche se questo evidentemente stringe.