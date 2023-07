Inter-Roma, batticuore Morata: ecco le cifre ‘ufficiali’

Inter-Roma, arrivano importanti novità riguardo l’affare che riporterà Morata in Italia: spuntano addirittura le cifre “ufficiali”

Alvaro Morata è uno degli oggetti del desiderio del calciomercato dei top club di Serie A. Il Milan sembrava la squadra più vicina a riuscire a riportare lo Spagnolo in Italia, ma alla fine la pista si è raffreddata ed i rossoneri hanno preferito virare su altri obbiettivi. Dopo l’addio di Maldini e Tonali la società non ha perso tempo, riuscendo a chiudere diverse operazioni in entrata che hanno rafforzato la rosa in vista della prossima stagione.

L’attacco di Pioli potrebbe essere uno dei più divertenti ed imprevedibili del nostro campionato, grazie alla velocità sugli esterni di Leao e Pulisic, l’esperienza sottoporta di Giroud ed un altro giovane talento come Okafor, pronto ad ereditare il posto del francese.

Juventus, Roma ed Inter restano dunque alla finestra, con i neroazzurri che hanno già un accordo con il calciatore sulla base di 5 milioni netti a stagione, tuttavia anche in questo caso la trattativa fatica a decollare. Le notizie che circolano nell’ultima ora però potrebbero rivoluzionare lo scenario, l’affare potrebbe essere molto vicino alla chiusura e spuntano addirittura le cifre “ufficiali”

Inter-Roma, sprint per Morata spuntano le cifre “ufficiali”

La trattativa per riportare Alvaro Morata in Italia si appresta a diventare una vera e propria telenovela di mercato. Dopo Frattesi la Roma è di nuovo coinvolta in un intreccio di mercato, dal quale pero Pinto ha già pronto il piano B, ma servirà uno sforzo della società in ogni caso, in quanto anche per Gianluca Scamacca gli inglesi fanno muro sulla richiesta di prestito.

Lo spagnolo è un attaccante che ha dimostrato di saper assolutamente dire la sua nel nostro campionato, nel quale ha giocato per più di 4 stagioni con la maglia della Juventus. Per riuscire a strapparlo all’Atletico, che continua a chiedere circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, è un testa a testa tra i giallorossi e i neroazzurri, ma qualcosa potrebbe finalmente cominciare a muoversi e le cifre parlano chiaro.

Su Snai, noto portale di scommesse online che quota anche i trasferimenti durante le sessioni di calciomercato, il passaggio di Morata all’Inter è la quota favorita, pagata 2 volte la posta. La Roma in questa speciale “classifica” occupa il terzo posto, l’approdo dello spagnolo a Roma infatti è pagato solo 2,5 volte la posta, mentre un suo ritorno a Torino ha quota 6.

Non da escludere una permanenza a Madrid, pagata 2,25, leggermente più probabile di un suo passaggio alla Roma dunque, che però può contare su due jolly non infifferenti, ovvero José Mourinho, che lo fece esordire al Real, e Paulo Dybala, grandissimo amico dello spagnolo sin dai tempi della Juve, come dimostrano le tante interazioni social tra i due.