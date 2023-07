Mourinho, dal rinnovo all’ultimo ballo con la Roma: ‘La Repubblica’ sgancia la bomba

Mourinho, dal rinnovo all’ultimo ballo con la Roma: il tecnico ha un solo anno di contratto. E Repubblica lancia la bomba

Mourinho e la Roma all’ultimo ballo? Potrebbe anche essere, visto che il contratto del tecnico portoghese scade tra undici mesi e ancora, di rinnovo, non se n’è parlato. I Friedkin, secondo quanto riportato da Repubblica in edicola questa mattina, non ha avuto risposte nemmeno nell’ultimo incontro con la proprietà che c’è stato qualche settimana fa a Setubal, in Portogallo.

Una situazione che non lascia tranquilli i tifosi della Roma, spiega il quotidiano, che sottolinea però come Mourinho, qualora ricevesse l’offerta giusta da parte della proprietà americana, prenderebbe senza dubbio in considerazione l’ipotesi di rimanere a Trigoria anche oltre il 30 giugno del prossimo anno. Di segnali lui ne ha mandati, diversi, anche in queste ore, con diversi post sui social e con delle stories che ognuno ha interpretato a proprio modo. Ma per adesso di concreto niente.

Mourinho, ecco la situazione

Nessuna risposta nonostante i segnali da parte del portoghese, che ha rinunciato – si legge ancora – ad un’offerta del West Ham e anche ad una ricchissima dall’Arabia Saudita. Senza dimenticare quelle dello scorso inverno. Insomma, una continua dimostrazione che però non ha portato ai frutti sperati.

“E allora che si dia il via all’ultimo ballo. Con la speranza di fare come Jordan e i suoi Bulls che andarono a vincere il sesto anello nel campionato Nba. Con un centravanti da venti gol e un centrocampista di qualità si potrebbe pure sognare di riuscirci. Dovesse succedere, a quel punto l’ultimo ballo potrebbe pure non essere più tale”. Questa è la conclusione dell’articolo. Chi vivrà vedrà.