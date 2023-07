Richiesta lampo Roma-Tottenham: affare da 25 milioni

Richiesta lampo Roma-Tottenham, operazione di mercato lampo tra i giallorossi e gli inglesi: affare da ben 25 milioni di euro

Si prospettano ore importanti in casa Roma, con Tiago che sta valutando con attenzione l’evolvere della situazione legate ai tanti affari che vedono i giallorossi direttamente od indirettamente protagonisti.

Le cessioni, come già ribadito in altre circostanze, avranno un ruolo fondamentale per poter chiudere gli ultimi affari e consegnare a Mourinho il centravanti tanto desiderato. Fino ad oggi il gm portoghese era stato bravissimo a far registrare a bilancio diverse cessioni senza mai dover indebolire la rosa, ma questa volta potrebbe andare diversamente. L’offerta da 25 milioni potrebbe far vacillare la società, ma soprattutto José Mourinho rischierebbe di perdere uno dei titolari inamovibili dei suoi due anni in giallorosso.

Affare lampo Roma-Tottenham: 25 milioni per il titolarissimo

Nonostante i paletti imposti dal Fair Play Finanziario Pinto fin ora si era mosso in modo eccellente per quanto riguarda le operazioni in uscita, riuscendo a chiudere i trasferimenti a titolo definitivo di molti calciatori ritenuti in esubero, come ad esempio Justin Kluivert e Carles Perez, ceduti diverse volte in prestito, ma sempre tornati nella capitale.

La difesa è il ruolo che più si è rinforzato in questa sessione di calciomercato, grazie all’arrivo di un calciatore di livello come Ndicka e la conferma del prestito di Llorente, dopo che lo spagnolo aveva dimostrato il suo valore sul campo.Una cessione potrebbe arrivare proprio in questo reparto, stiamo parlando di Roger Ibanez, accostato in precedenza anche al Napoli. Le elevate richieste della Roma fecero tirare indietro gli azzurri, che ritennero troppi i 30 milioni richiesti da Pinto.

Tuttavia oggi quella richiesta potrebbe abbassarsi, grazie soprattutto all’interesse del Tottenham, che dopo aver incassato 15 milioni dalla cessione del difensore Sanchez è alla ricerca di un sostituto. Gli Spurs sembrerebbero aver individuato nel brasiliano il calciatore giusto per rinforzare il reparto, che per stessa ammissione dell’allenatore ha bisogno di nuovi innesti: “Cercheremo di ingaggiare un altro difensore centrale”. Secondo quanto riferito da Forza Roma.info, la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di accettare anche 25 milioni per lasciar partire il centrale brasiliano.