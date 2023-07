Rinnovo Dybala, cifre e clausola: contatto Pinto-Antun

Rinnovo Dybala, contatto tra Pinto e Antun, agente del calciatore, per mettere nero su bianco. Ecco le cifre dell’accordo con la clausola spazzata via

Paulo Dybala ha voglia di Roma. E la Roma questo amore lo corrisponde in tutto e per tutto. Ecco perché il contatto per il rinnovo avuto tra Tiago Pinto e Antun, agente del calciatore, ha avuto esito positivo. C’è la volontà da entrambe le parti di continuare insieme. E quando due persone vogliono stare insieme è normale che si vengano incontro.

Oggi Tiago Pino sarà in Portogallo per vedere, domani, la prima amichevole in Algarve della sua squadra ma è pronto a tornare subito in Italia nel caso arrivi l’ok definitivo al rinnovo contrattuale della Joya. Che non ha nessuna intenzione di andare via da Roma nonostante quella clausola di 12milioni di euro valida per l’estero che un poco di meno paura la mette, ma adesso decisamente meno. Insomma, tutto bello, tutto positivo. Sorrisi per tutti.

Rinnovo Dybala, le cifre

Per il momento Dybala arriva a 6 milioni di euro all’anno con tutti i bonus che riesce a maturare tra obiettivi personali e quelli di squadra. La base invece dovrebbe essere proprio questa, ai quali puoi aggiungere gli eventuali benefit. Sì, proprio così: in questo modo la Joya diventerebbe il giocatore più pagato della rosa giallorossa e onestamente per chi garantisce la sua qualità e permette di fare pure il salto di qualità ci pare corretto.

Le parti, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, si dovrebbe sentire di nuovo per chiudere presto la trattativa. L’obiettivo è farlo entro il mese di agosto, senza aspettare la chiusura del calciomercato. Sì, proprio così: tutto e subito. Giusto, anche per scacciare via tutti quelli che potrebbero essere dei cattivi pensieri.