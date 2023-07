Roma, la rivelazione a sorpresa dell’ex: “Ecco cosa mi chiese Mou”

Roma, la rivelazione a sorpresa dell’ormai ex giallorosso che svela un aneddoto particolare sull’allenatore José Mourinho: “Mi chiese se…”

Il grande lavoro di José Mourinho sulla panchina della Roma è sotto a gli occhi di tutti. Non è un caso che sia stato proprio lui a riportare la squadra a vincere un titolo dopo oltre 10 anni, nonché primo europeo della nostra storia.

La verità però la raccontano sempre coloro che Mourinho lo hanno vissuto in prima persona, perché si sono resi conto di quanto un uomo come lui possa cambiarti la vita, come testimoniano le parole dell’ex romanista.

Roma, la rivelazione dell’ex su Mourinho: “Mi chiese se…”

La prova della grande gestione di Mourinho sta anche nell’eccellente lavoro svolto con i giovani. Grazie ai molti ragazzi lanciati dallo Special One infatti a beneficiarne sono state soprattutto le casse societarie, grazie alle tante cessioni che si sono concretizzate negli ultimi anni.

Da Afena Gyan fino a Volpato e Missori, tante piccole operazioni che però sommate insieme fanno una somma non indifferente, che ha permesso a Pinto di chiudere le operazioni in entrata senza dover sacrificare i titolari. È proprio Missori, nuovo acquisto del Sassuolo che nel corso di un’intervista ha voluto parlare del suoex allenatore, raccontando un aneddoto sul suo esordio con la maglia della Roma:

“La Roma negli ultimi anni ha cambiato mentalità, fa crescere molti giovani facendoli adattare in prima squadra anche per gli anni successivi. Ricordo ancora l’esordio in Conference League. Il mister mi chiese se me la sentissi ed ho risposto di sì. Ho ancora il pallone di quella partita, è a casa e rimarrà lì.”

L’ex romanista ha avuto parole di riguardo anche per il suo ex capitano Lorenzo Pellegrini: “Non ho parlato direttamente con lui perché quando è arrivata la chiamata del Sassuolo era già finita la stagione. So che lui è stato bene a Sassuolo e vorrei fare il suo stesso percorso.”