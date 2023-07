Scamacca tra Roma e Inter, contatti continui e apertura: hanno deciso

Calciomercato Roma, contatti continui e vantaggio sulla big di Serie A. Il futuro resta ancora tutto da scrivere, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tanti i nomi accostati alla Roma fino a questo momento, soprattutto alla luce dell’importanza di un momento di mercato che dovrà quanto prima regalare a Mourinho rinforzi funzionali quanto importanti, in grado di corroborare lo scacchiere in modo economico e coerente.

Ciò non significa, però, che la Roma sia sulle tracce di elementi di scarso valore: come emerso anche dalle campagne acquisti passate, Tiago Pinto e colleghi hanno già dimostrato di saper fiutare gli scenari giusti per registrare approdi abbordabili ma non per questo poco qualitativi. Dopo il poker di rinforzi gratuiti, dunque, la Roma spera adesso di riuscire a concretizzare la chiusura di almeno altre due trattative, legate ad un attacco e un centrocampo che necessitano certamente di interventi mirati per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione.

I nomi fin qui emersi riguardano essenzialmente questi due reparti, con depennamenti che hanno interessato soprattutto il centrocampo.

Calciomercato Roma, dialoghi con Scamacca e apertura del West Ham: c’è ancora l’Inter

Per la regione mediana, infatti, ai piani alti di Trigoria sono stati valutati plurimi profili, diversi dei quali hanno però ormai trovato soluzioni diverse da quella capitolina. Discorso differente, invece, per l’attacco, laddove si registrano soprattutto gli interessi per Scamacca e Morata, con ogni probabilità destinati a ridursi alle sole avances per l’ex Sassuolo.

Il centravanti spagnolo, finito nel mirino anche dell’Inter, è partito infatti ieri sera con la squadra per la tournee in Corea del Sud, dopo il mancato arrivo di un’offerta ritenuta congrua nelle casse dell’Atletico Madrid. Scamacca, intanto, continua a lanciare messaggi alle varie interessate, dopo aver strizzato in modo non poco veemente l’occhio alla Roma. Sul suo futuro, in particolar modo, Attilo Malena evidenzia come restino interessate Roma e Inter.

I nerazzurri hanno mantenuto i contatti ma la Roma resta in vantaggio: il West Ham, intanto, apre al prestito con obbligo di riscatto.