Svolta improvvisa, accordo Roma-Real Madrid: manca solo la firma

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti su una trattativa che vede protagonisti i giallorossi. Le ultimissime.

Sono giorni frenetici in casa Roma, con i giallorossi molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite per provare ad accontentare le richieste di José Mourinho. Non è un caso, infatti, che tra gli obiettivi nel mirino del GM della Roma ci siano gli acquisti di un centrocampista e di un attaccante, con i nomi di Renato Sanches e Scamacca sempre molto appetibili.

Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna ne è una testimonianza tangibile. Secondo quanto riferito da Relevo, infatti, la Roma avrebbe già trovato un accordo di massima per l’acquisto in prestito con diritto di riscatto del giovane Julel Jon Guerrero. L’intesa tra i due club sarebbe già stata raggiunta, al punto che le parti sono al lavoro per perfezionare gli ultimi dettagli e chiudere definitivamente una trattativa definita quasi in tutti i suoi aspetti.

Dopo l’esperienza in prestito all’Amorebieta, tra le cui fila ha messo a referto cinque gol in 17 partite, Guerrero è pronto dunque a lasciare nuovamente Madrid. Legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2025, il trequartista offensivo iberico è considerato un vero e proprio astro nascente del calcio iberico. Alla luce della nutrita concorrenza con cui avrebbe dovuto fare i conti nella compagine di Raul, Guerrero ha chiesto maggiore spazio, accettando la proposta della Roma che potrebbe anche decidere di aggregarlo in prima squadra nel caso in cui il classe ‘2004 dovesse stregare Mourinho. Lo Special One, del resto, negli ultimi anni ha fatto della valorizzazione dei giovani una condizione fondamentale della sua ‘politica’ tecnica.