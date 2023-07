Un ex Napoli per Mourinho: il triplo incastro che intriga la Roma

Nell’opera di restyling del centrocampo, l’ultima idea non passa affatto inosservata: i diversi fattori che potrebbero agevolare la Roma.

Scamacca, Morata, Renato Sanches; Renato Sanches, Morata, Scamacca. I nomi in entrata che calamitano l’attenzione mediatica in queste torride giornate estive in casa Roma sono sempre questi tre.

Dopo il blitz del Borussia Dortmund per Sabitzer, del resto, Tiago Pinto ha intensificato i contatti con il Paris Saint Germain per provare a raggiungere un’intesa di massima per il portoghese. L’accordo con i transalpini sia sulla formula che sulla valutazione complessiva del calciatore, però, è ancora piuttosto lontana. La strada per il lusitano – in panchina nel corso dell’ultima amichevole del Psg – è ancora piuttosto tortuosa.

La pazienza è la virtù dei forti, si dice: la sensazione, però, è che servirà qualcosa di diverso per riuscire a far breccia nel muro eretto dal Paris Saint Germain per Renato Sanches. I rapporti tra i due club, però, sono molto buoni; il che potrebbe contribuire a spianare la strada anche ad altri tipi di discorsi.

Calciomercato Roma, Fabian Ruiz in giallorosso: ecco come stanno le cose

Secondo quanto riferito da Siamo La Roma.it, infatti, un nome che non è mai uscito dall’agenda degli uomini mercato della Roma è quello di Fabian Ruiz. Protagonista di una stagione nella quale ha fatto fatica a trovare continuità di rendimento, lo spagnolo non ha mai avuto un feeling particolarmente brillante con Luis Enrique.

Finora non è nata alcun tipo di trattativa sull’asse Roma-Parigi per Fabian Ruiz; tuttavia, non è escluso che per l’ex centrocampista del Napoli i giallorossi possano fare almeno un tentativo. Del resto Fabian Ruiz percepisce all’ombra della Tour Eiffel un ingaggio che, al netto della tassazione francese, si aggira sui 4 e i 5 milioni di euro netti a stagione, in linea con i parametri imposti dal club capitolino. Un’associazione di idee e di fattori concomitanti e (potenzialmente) convergenti: staremo a vedere se ci saranno i presupposti giusti per mettere le basi su qualcosa di molto più concreto.