Calciomercato Roma, firma Dybala: “Ecco quando partirà la trattativa”

Calciomercato Roma, conto alla rovescia per il rinnovo dell’attaccante argentino Paulo Dybala: “Ecco quando partirà la trattativa”

Paulo Dybala è senza alcun dubbio uno dei trascinatori di questa squadra. Arrivato a Roma appena lo scorso anno ci ha messo pochissimo ad entrare nel cuore dei tifosi, che lo hanno accolto in migliaia alla sua presentazione ufficiale al Colosseo quadrato all’Eur.

Le clausole presenti sul suo contratto hanno spaventato i supporter romanisti, soprattutto la clausola di appena 12 milioni valida per i club esteri, essendo una cifra decisamente bassa qualsiasi club inglese che si interessasse a lui.

Nonostante questo la Roma, grazie ad un ottimo lavoro del gm giallorosso Tiago Pinto, è riuscita a tutelarsi, inserendo nel contratto dell’argentino un’opzione che consente di eliminare le clausole rescissorie presenti nello stesso.

Calciomercato Roma, tutto sul rinnovo di Dybala “Ecco quando partirà la trattativa”

Il futuro di Paulo Dybala a Roma è tutto da delineare, nonostante almeno fin ora non ci siano dubbi su una sua permanenza nella capitale rimane da chiarire la situazione legata al suo contratto e della possibilità di rimuovere le clausole rescissorie valide per l’Italia e per l’estero.

Sul futuro dell’argentino è intervenuto ai microfoni di TvPlay il giornalista Mirko Calemme, che ha spiegato nei dettagli la situazione contrattuale della Joya:

“La clausola di Dybala vale sempre 12 milioni di euro, sia per l’Italia che per l’estero, ma c’è una differenza fondamentale. Se la clausola viene esercitata dall’estero la Roma non ha voce in capitolo. Se l’esercita un club italiano invece la Roma ha la facoltà di annullare questo accordo, versando una cifra al giocatore (una parte della clausola). Un premio fedeltà visto che va di moda con Mbappè questa estate. Dybala ha avuto proposte economicamente straordinarie dall’Arabia Saudita, rispedite al mittente per restare alla Roma.”

Calemme ha poi continuato aggiungendo: “L’attuale clausola scade il 31 luglio ma non sparisce per sempre. Dovranno risedersi gli agenti di Dybala e la Roma per discutere l’attuale contratto. Se il contratto rimane questo la clausola torna ad essere valida da gennaio e lo stipendio di Dybala passa a 5.8 mln netti più bonus se non si rinnova. Se si rinnova ci si mette d’accordo con un nuovo stipendio per togliere la clausola. Dybala 99% resta a Roma. Per ora la trattativa per il rinnovo non è partita, se ne parlerà nelle prossime settimane o da settembre.”