Calciomercato Roma, Scamacca ha già salutato il West Ham

Calciomercato Roma, Gianluca Scamacca lancia un nuovo segnale clamoroso ai giallorossi. L’attaccante romano ha già salutato il West Ham: ecco tutti i dettagli.

C’è un nuovo indizio social che avvicina clamorosamente Gianluca Scamacca al ritorno alla Roma. L’attaccante ex Sassuolo, cresciuto nelle giovanili giallorosse, saluta in anticipo il West Ham. Sono settimane che si rincorrono le voci che vogliono il centravanti classe ’99 sempre più vicino all’approdo alla corte di José Mourinho. Ed in pieno stile Special One lo stesso calciatore lancia sui social, in queste ore, quello che può essere l’indizio finale che anticipa il suo ritorno a Trigoria.

Gianluca Scamacca sgancia una nuova bomba che lo avvicina al ritorno alla Roma. Il centravanti classe ’99 è in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso sta lavorando al nodo delle cessioni per presentare l’offerta decisiva al West Ham per l’ingaggio dell’ex Sassuolo. La volontà del calciatore è chiara e, dopo aver lanciato messaggi d’amore alla Roma per mezzo stampa, ora c’è un nuovo indizio social che può cambiare tutto. Dopo il primo tentativo, andato fallito, di Tiago Pinto ora le parti sembrano più vicine, mentre è lo stesso Scamacca sui social ad anticipare novità di calciomercato per il suo futuro.

Calciomercato Roma, Scamacca elimina il West Ham dalla bio di Instagram

Il calciatore classe ’99 ha eliminato dalla biografia di Instagram la dicitura “giocatore del West Ham”. Un nuovo segnale inequivocabile della sua voglia di cambiare aria e salutare il club londinese dopo una sola stagione. Dopo le dichiarazioni ufficiali rilasciate alla stampa, sulla sua voglia di tornare a Roma, il centravanti anticipa il saluto al club londinese.

Gianluca Scamacca elimina da ‘Instagram’ il West Ham e fornisce un assist social importante alle manovre in entrata di Tiago Pinto. L’attaccante, romano e romanista, può tornare a vestire i colori giallorossi dopo l’esperienza nelle giovanili di Trigoria. Il club inglese potrebbe decidere di accettare la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Il centravanti dimostra ancora una volta di volere il ritorno nella Capitale, per tornare protagonista dopo una stagione in chiaroscuro nelle fila del club di Londra.