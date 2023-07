Comunicato UFFICIALE e nuovo ribaltone: come cambia il mercato della Roma

Comunicato ufficiale e nuovo ribaltone in Serie A: come cambia con la nuova regola entrata in vigore oggi il mercato della Roma

Ufficiale, come delibera della Figc appena arrivata. Le regole cambiano in corsa, così come richiesta di qualche giorno fa. “I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024”.

Sì, adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità ed è una cosa che tocca da vicino anche la Roma. Che fino a poche ore fa aveva dentro Abraham e Smalling come giocatori che occupavano una casella, e che adesso ce le hanno libere per quelle che sono delle possibili idee di mercato che potrebbero venire in mente a Tiago Pinto.

Comunicato ufficiale, ecco le nuove regole della Serie A

Cambio in corsa, quindi. Ufficiale anche. Una richiesta che era arrivata qualche giorno fa e che è stata accolta subito, a più di un mese dalla fine delle operazioni. Ma cosa cambia, nell’immediato, per il mercato della Roma?

Insomma, andando a vedere anche quelli che sono gli obiettivi giallorossi per questa sessione di mercato non dovrebbe cambiare granché. Ma in futuro questa cosa potrebbe giovare a Pinto e allo staff dirigenziale giallorosso che si troverebbe senza dubbio in una situazione importante, tanto da pensare a possibili colpi extra.