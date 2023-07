Erede bianconero, nuovo bomber Roma: colpo di scena improvviso

Erede bianconero: colpo di scena improvviso che può improvvisamente sbloccare l’operazione che porterebbe l’attaccante nella capitale

Oltre al mercato per la Roma di José Mourinho è arrivato anche il momento dei primi test, che serviranno a preparare la stagione a venire. Il tecnico portoghese aveva chiesto una rosa completa in vista della tournée in Portogallo, ma così non è stato. Tuttavia José avrà senza dubbio apprezzato gli innumerevoli sforzi della società, che è riuscita a strappare alla concorrenza giocatori di livello del calibro di Aouar e Ndicka.

Per il difensore ex Francoforte il club ha dovuto superare la concorrenza dei rivali del Milan, offrendogli addirittura 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra da top player, che potrebbe essere comunque ben spesa viste le sue recenti prestazioni. Il neo acquisto in fatti si è dimostrato uno dei più in forma in questo primo periodo in giallorosso, tanto da attirare spesso l’attenzione dei media e dei tifosi.

Il mercato in entrata però non può essere finito qui, l’acquisto di un centravanti resta la priorità assoluta della società e dell’allenatore, e stando alle notizie dell’ultima ora qualcosa potrebbe finalmente essersi sbloccato grazie ad un colpo di scena improvviso.

Erede bianconero e nuovo bomber per la Roma: effetto domino clamoroso

Il centravanti resta uno dei principali pensieri di Pinto, che continua ad osservare in attesa di poter sfruttare l’occasione migliore per fare questo regalo a José Mourinho. Tra i vari nomi sul suo taccuino ci sono ancora Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata, ma per entrambi la trattativa si prospetta decisamente lunga e dispendiosa.

Stando alle notizie dell’ultima ora però qualcosa potrebbe finalmente cominciare a muoversi. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto su Twitter l’Inter potrebbe abbandonare la pista che porta allo spagnolo, virando su un altro attaccante della nostra Serie A.

Entre los perfiles evaluados y que están cobrando fuerza en los últimos días para el ataque del Inter está Beto, del Udinese. Folarin Balogun sigue siendo un nombre sobre la mesa.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2023

Tra i vari nomi seguiti dall’Inter ci sarebbe infatti anche quello dell’attaccante dell’Udinese Beto, anche il costo del suo cartellino però potrebbe essere considerevolmente alto, essendo la sua valutazione intorno ai 25 milioni di euro. Un’operazione che resta comunque dispendiosa a livello di costi di cartellino, tuttavia il portoghese probabilmente percepirebbe meno dei 5,5 milioni netti a stagione di cui si parla invece per Morata.

Tutto questo potrebbe facilitare la Roma, in quanto i giallorossi resterebbero l’unica squadra veramente interessata a lui, soprattutto dopo che sembra essersi raffreddata anche la pista Juventus.