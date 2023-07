Intrigo Roma-Milan: il domino che ribalta i piani di Pinto

Intrigo Roma-Milan: effetto domino improvviso che questa volta rischia di ribaltare i piani del gm giallorosso Tiago Pinto

Secondo i tifosi la Roma deve ancora chiudere diverse operazioni sul mercato. L’obbiettivo di arrivare al ritiro in Portogallo con tutti gli effettivi è fallito, soprattutto a causa della delicata situazione economica che affligge il club. Questo ha impedito l’affondo decisivo per il centravanti che Mourinho chiede da tempo.

Per dare un’accelerata alle operazioni in entrata saranno necessarie ancora una volta le cessioni. Non bastano infatti gli addii dei vari Kluivert e Carles Perez, che hanno trovato una soluzione a titolo definitivo, ma ne serviranno altre, sperando non ci siano sacrifici illustri.

Uno dei principali indiziati con cui la Roma potrebbe far cassa è il brasiliano Roger Ibanez, finito nel mirino di diversi club italiani ed esteri. La prima squadra a fare un sondaggio per il difensore è stato il Napoli, ma le elevate richieste dei giallorossi hanno fatto ritirare gli azzurri.

Pinto chiedeva infatti circa 30 milioni di euro, una cifra che ora potrebbe scendere a 25 grazie all’interessamento del Tottenham, ma attenzione a un altro intrigo di mercato potrebbe ribaltare completamente i piani di Tiago Pinto.

Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta per consegnare a Mourinho una rosa non solo completa, ma dal tasso tecnico superiore rispetto a quella dello scorso anno. A questa va comunque riconosciuto il merito di aver fatto emozionare i tifosi come non succedeva da anni e non solo grazie al grande percorso europeo.

Non sarà facile per lui visto le limitate risorse economiche a disposizione, ecco perché ancora una volta potrebbero risultare decisive le cessioni. In rosa ci sono ancora a disposizione esuberi da vendere, come ad esempio Vina e Reynolds, che con il loro addio potrebbero portare più di 10 milioni nelle casse societarie, senza esser costretti a cedere Ibanez.

Attenzione però, perché grazie ad un effetto domino a sorpresa potrebbero esser ribaltati i piani del gm giallorosso. Secondo Alfredo Pedullà il Milan sarebbe alla ricerca di un vice Theo Hernandez, ed avrebbe già aperto i colloqui con la Juventus per Luca Pellegrini.

Se questa operazione non dovesse andare in porto i rossoneri hanno messo gli occhi anche su Calafiori, esterno a sinistra che la Roma aveva già ceduto al Basilea. I giallorossi vantano una percentuale sulla sua futura rivendita, soldi che andrebbero a rimpinguare ancora le casse societarie e che potrebbero dare una mano per sbloccare le ultime trattative in entrata.