Rinnovo Dybala, la Roma spinge: stallo Joya

Rinnovo Dybala, la Roma spinge ma al momento la Joya non intende rinnovare: nessun motivo dietro particolare, ma il contratto in scadenza nel 2025 lascia tranquillo il giocatore

L’Inter ha chiamato. Dybala ha risposto. E tutto è finito. Adesso però il pensiero della Roma è ovviamente per il rinnovo dell’argentino. Contratto in scadenza nel 2025, quindi non imminente, ma dopo il 31 luglio secondo Repubblica, rimanendo viva la clausola di 20milioni per l’Italia, qualche pensiero negativo alla Roma potrebbe venire.

Beh, per meglio dire: non un pensiero negativo, ma uno stato d’ansia che coinvolge anche Mourinho e i tifosi giallorossi, con il primo che non può pensare ad una squadra senza la Joya, e con i secondi che sono evidentemente dello stesso avviso. Dentro la rosa nessuno ha le qualità di Dybala. Soprattutto tecniche, quelle che fanno vincere le partite. Imprescindibile.

Rinnovo Dybala, la situazione

Nonostante Pinto stia cercando di incontrare Antun per riuscire a trovare un accordo, in questo momento il pensiero della Joya, si legge, non è quello del rinnovo, perché come spiegato prima non c’è quell’impellenza che serve per chiudere la questione. Quindi a questo punto si dovrebbe navigare a vista per un altro poco di tempo, prima di trovare ovviamente la chiusura del cerchio definitiva.

In ogni caso non c’è nessun segnale di malumore o altro. Niente di niente. Anzi, Dybala continua a lavorare col sorriso sapendo di essere il pezzo pregiato del gruppo giallorosso. Un gruppo e un tecnico che si affidano in maniera incondizionata a lui e a quelle che sono le sue giocate. L’anno scorso lo abbiamo visto più volte quanto sia importante per la Roma. E quest’anno si spera di poterselo godere un po’ di più.