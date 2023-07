Roma-Braga, probabili formazioni e dove vederla

Roma-Braga, prima amichevole in Portogallo per i giallorossi. E primo test serio dopo quelli con Boreale e Latina. La probabile formazione e dove vederla in tv e in streaming

La prima amichevole seria della stagione. Beh, forse meglio dire il primo impegno decisamente più importante rispetto ai primi due. Stasera scende in campo la Roma e lo fa contro il Braga, formazione portoghese. Sarà il primo dei tre test che la squadra di Mourinho sosterrà in Portogallo: sabato l’Estrela e il 2 agosto il Farense.

Un piccolo banco di prova, in attesa ovviamente di quello che potrebbe succedere sul mercato: un attaccante e un centrocampista nella testa dello Special One, con Pinto che si sta muovendo per accontentare il proprio allenatore. Ieri il gm è arrivato ad Albuferia per assistere, appunto, al match di questa sera. Ma andiamo a vedere adesso quelle che sono le possibili scelte dello Special One.

Roma-Braga, le scelte di Mourinho

Ormai abbiamo capito che la Roma ha una base solida che è il 3-5-2. E sarà pure stasera il sistema tattico dei giallorossi. Davanti a Rui Patricio quindi Mancini, Smalling e Llorente. A destra Kristensen e a sinistra Zalewski, mentre in mezzo al campo spazio per Aouar, Cristante e Bove con Pellegrini e Matic inizialmente in panchina. In attacco Belotti e Dybala. E qui le scelte per il momento sono obbligate.

La partita inizierà alle 21 italiane – in Portogallo saranno le 8 – e si potrà seguire in diretta streaming su Dazn. Molta curiosità quindi per vedere per la prima volta i volti nuovi dentro la Roma. In attesa di vederne altri, necessari, per riuscire, affinché la rosa giallorossa venga completata.