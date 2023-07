Roma-Salernitana, via alla vendita dei biglietti: tutto su orari e prezzi

Roma-Salernitana, la società ha rilasciato tutte le info su orari e prezzi per i biglietti validi per la prima gara del prossimo campionato

La stagione che si è conclusa è stata una delle più emozionanti da anni a questa parte. Il sogno europeo si è però purtroppo interrotto di fronte al Siviglia, ma soprattutto di fronte all’arbitro Taylor, colpevole secondo i tifosi di un arbitraggio a senso unico non solo per il rigore non concesso, ma anche per il metodo applicato per i cartellini, graziando in due occasioni i calciatori andalusi dall’espulsione.

Quello che ha veramente colpito i tifosi però non sono stati solo i risultati sul campo, bensì lo spirito di sacrificio e di abnegazione che ha contraddistinto praticamente ogni uomo entrato nel rettangolo di gioco. Gran parte del merito va dato a Mourinho, capace nel finale di stagione di riuscire a sopperire ai tanti infortuni avendo il coraggio di lanciare anche i ragazzi della primavera.

Di tutto questo ne ha beneficiato anche lo stadio, da quando lo Special One siede su questa panchina infatti si sono registrati diversi record per i sold-out consecutivi allo Stadio Olimpico, trend che ci si aspetta continui anche nel prossimo campionato, nel frattempo la società ha pubblicato una nota in cui rivela orari e prezzi della prima partita di Serie A.

Roma-Salernitana, parte la vendita dei biglietti: info su orari e prezzi

Roma-Salernitata sarà la gara che aprirà ufficialmente la nuova stagione della Roma di Mourinho, che sarà dunque la terza consecutiva. In questi anni la società è stata bravissima a cavalcare l’onda dell’entusiasmo romanista, attraverso diversi pacchetti che consentivano l’acquisto di più biglietti ad un prezzo stracciato.

Anche a loro va riconosciuto dunque il merito di questo ritrovato entusiasmo che ha riportato in massa i tifosi allo stadio, dimostrando una netta differenza con i loro predecessori, che al contrario non hanno mai presentato iniziative di questo tipo.

🏟️ È partita la vendita dei biglietti per Roma-Salernitana! 🎟️ La nostra prima all’Olimpico 💛❤️

➡️ https://t.co/CawJxg6ss8#ASRoma pic.twitter.com/Ygf8ydPnrS — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2023

La gara si terrà all’Olimpico il 20 agosto alle 18:30 e ciò che salta subito all’occhio è il lieve aumento rispetto alla passata stagione, i biglietti per questa gara infatti partono da 35€, mentre la promo per i tagliandi degli under 16 partono dai 20€, mentre lo scorso anno partivano da 15€.

Si va dai 35€ della Curva Nord fino ai 105€ della Tribuna Monte Mario Centrale, settore già esaurito. I biglietti stanno andando a ruba, in molti settori infatti c’è già l’avviso di “ultimi posti disponibili”, come ad esempio la Tribuna Monte Mario Sud, il cui prezzo è di 89€, relativamente più bassi invece i prezzi dei distinti, con il nord a 48€ ed il distinto sud a 55€, mentre tra i 67€ e gli 83€ il prezzo per la Tribuna Tevere.