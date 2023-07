Accordo ai dettagli: sprint per la fumata bianca

Calciomercato Roma, la trattativa è ormai entrata nel vivo. Contatti avviati e fumata bianca sempre più vicina.

La volontà di assecondare le richieste della Roma in sede di campagna acquisti si associa in casa giallorossa con l’esigenza di mettere a segno interessanti colpi in uscita.

Sotto questo punto di vista gli spunti di certo non mancano e potrebbero portare a nuovi colpi di scena nel corso delle prossime ore. I capitolini, infatti, stanno cercando di incanalare nella soluzione più congeniale diverse trattative architettate da diverso tempo. Sotto questo punto di vista, occhio agli sviluppi sul fronte Gonzalo Villar.

Come evidenziato dalla Spagna, infatti, i contatti positivi tra le parti avrebbero portato ad assottigliare in maniera importante la distanza tra richiesta ed offerta. Dopo l’esperienza in prestito al Getafe, il mucciano è dunque ad approdare nuovamente in Liga: dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, il Granada ha affondato nuovamente il colpo, trovando non solo l’accordo con il calciatore, ma portandosi anche in una posizione di vantaggio, tentando di soddisfare le richieste della Roma. L’affare dovrebbe essere intavolato sulla base di una valutazione complessiva sui 3 milioni di euro. Si attendono sviluppi importanti a stretto giro di posta.