Affare blindato in Serie A: accordo a un passo con la Roma

Calciomercato Roma, le ultime notizie sulle mosse in entrata e in uscita dei giallorossi. L’ultimo aggiornamento è assolutamente degno di nota.

Il balletto entrate-uscite in casa Roma sta entrando nella sua fase più calda. Oltre a sistemare l’attacco ed il centrocampo con gli obiettivi richiesti da José Mourinho, Tiago Pinto sta monitorando con interesse anche la situazione sulle corsie esterne.

Posto che nessuno degli attuali terzini in rosa è incedibile e che laddove dovesse arrivare un’offerta interessante sarà presa in considerazione, la Roma ha piazzato un altro colpo in uscita. Come evidenziato da Sky, infatti, il Sassuolo è a un passo dal raggiungere un accordo di massima con la Roma per il prestito con diritto di riscatto di Matias Vina. La trattativa, impostata in tempi relativamente brevi, sarebbe giunta sin da subito al suo punto di svolta. Alla luce dell’addio di Kyriakopoulos, dunque, i neroverdi hanno virato con decisione sul terzino uruguayano della Roma, reduce dall’esperienza in prestito al Bournemoouth. Considerato non imprescindibile per lo scacchiere tattico di José Mourinho, Vina proverà a giocarsi le sue chance a Reggio Emilia.

Dopo aver messo a segno i colpi Volpato e Missori, dunque, Carnevali pesca nuovamente in casa Roma. La trattativa per Vina, dunque, procede spedita e i due club stanno ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Non si conoscono ancora le cifre complessive di un’operazione ormai in dirittura d’arrivo: vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno ulteriori informazioni in merito.